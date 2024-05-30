Netfix en çok izlenen filmleri belli oldu, zirve Atlas’ın oldu. Video izleme platformu olan Netflix, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesini paylaştı. Buna göre listenin birincisi 24 Mayıs’ta izleyici ile buluşan Atlas oldu. Jennifer Lopez’in başrol oynadığı film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumsuz yorumlar almıştı. Buna rağmen film geçtiğimiz haftanın en çok izleneni olmayı başardı.

Netflix En Çok İzlenen Filmleri Belli Oldu, Zirve Atlas’ın Oldu!

Atlas filmi 24 Mayıs’ta yayınlandı ve izleyicinin ilgisini çeken bir film oldu. Aksiyon ve bilim kurgu kategorilerinde yer alan Atlas filminin başrolünde en sevilen oyunculardan Jennifer Lopez yer alıyor. Brad Peyton tarafından yönetilen Atlas, Terminatör ile Neon Genesis Evangelion filmlerine benzer yönlere sahip ve sanki bu iki filmin birleşimi gibi bir his veriyor.

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Ünlü oyuncu Lopez burada, teknolojiyi kötü amaçlar için kullanmaya çalışanlara karşı savaşıyor. Lopez’in oyunculuğu elbette ön plana çıkıyor ancak film, hikayesinin basitliği ve sıradanlığı yönünden, efektlerinin gerçeklikten çok uzak olması yönünden pek çok olumsuz yorum almış durumda. Film çok kısa bir süre önce yayınlanmış olmasına rağmen oldukça düşük puanlarla karşımıza çıkıyor.

Atlas filmi Rotten Tomatoes’ta yüzde 19 oranında puan aldı. Bu puana göre Atlas’ın, Jennifer Lopez’in 2003 yılında yayınlanmış filmi olan Gigli’den bu zamana dek en başarısız filmi olduğu söylenebilir. filmin ana kadrosunda Jennifer Lopez’in yanı sıra Lana Parrilla, Simu Liu ve Mark Strong gibi oyuncular yer almakta.

Film her ne kadar kötü yorumlar almış olsa da izlenme sayısı bakımından amacına ulaşmış görünmekte. Bu kapsamda Atlas’ın 56 milyon saat izlendiğini ve 28 milyonu aşkın görüntüleme sayısına ulaştığını belirtebiliriz. Bu denli olumsuz eleştiri varken izlenme sayısının bu seviyelere ulaşması belki de Jennifer Lopez’in hatırınadır.

Netflix En Çok İzlenen Filmleri 30 Mayıs!

20 – 26 Mayıs tarihleri arasında en çok izlenen Netflix filmleri aşağıdaki gibi listelenebilir: