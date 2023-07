Yazın sıcağını serinletebilecek tek şey klimanın altında veya denizin dibinde dinlenmekten geçiyor olabilir. Fakat yazı en iyi şekilde hissettirebilecek şeylerden biri de yaz temalı içerikleri izlemekten geçer. Biz de bu yazımızda Netflix’teki en iyi yaz dizilerini bir araya getirdik.

Netflix En İyi Yaz Dizileri 2023

Outer Banks

John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batık bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer.

Sweet Tooth

Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın maceralarını konu ediyor. Dünyayı sarsan gizemli bir olayın ardından harekete geçen Gus, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılır ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılırlar.

Black Summer

Zombi kıyametinin yaşandığı bir yaz mevsimi sırasında, küçük kızı ile birlikte onu hiç kimsenin bulamayacağı bir yolculuğa çıkan anne, küçük bir mülteci gruba dahil olur ve acımasız kararlar almak zorunda kalır.

White Lines

İşinde oldukça başarılı olan bir DJ, İbiza’da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Aradan geçen 20 yılın ardından kaybolan DJ’in cesedi ortaya çıkar. Kardeşinin kaybolmasından beri onun peşine düşen genç kadın, kardeşinin cesedinin bulunmasının ardından olayın perde arkasını öğrenmeye karar verir. Araştırma yapmak için İspanyol adasına giden kadın, burada bilmediği bir dünyaya adım atar ve kendi karakterinin karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Never Have I Ever

Never Have I Ever, ergenlikten yetişkinliğe geçen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Hindistan göçmeni Amerikalı genç bir kız olan Devi, başarılı bir lise ikinci sınıf öğrencisidir. Öfkesine bir türlü hakim olamayan Devi, bu yüzden kendisini sıkıntılı durumlar içinde bulur.

Jurassic World: Camp Cretaceous

Jurassic World: Camp Cretaceous, dinozorlar yüzünden katıldıkları macera kampında mahsur kalan altı gencin verdikleri yaşam mücadelesini konu ediyor. Nublar Adası’nda bir macera kampına katılan gençler, asla tahmin edemeyecekleri olaylarla karşı karşıya kalır. Macera dolu bir tatil geçirmek isteyen gençler, kendilerini hayatta kalma savaşı içinde bulur. Dinozorlar adada terör estirmeye başlayınca, gençler hayatta kalabilmek için birlik olup zorlu bir mücadeleye girişir.

Red Rose

Bir grup üniversite öğrencisinin hayatı, telefonlarına ‘Red Rose’ adında bir uygulama indirmeleriyle kabusa döner. Uygulamada kullanıcılar, giderek daha zorlaşan tehlikeli talepleri yerine getirmeye zorlanır. Ancak olaylar daha da kötüye gider ve genç Rochelle Mason ve arkadaşları kısa süre sonra kendilerini doğaüstü gibi görünen bir güçle karşı karşıya bulurlar.

Love & Anarchy

Sofie, kariyer odaklı bir danışman ve evli iki çocuk annesi bir kadındır. Onun hayatı eski bir yayınevini modernize etmekle görevlendirildiğinde bambaşka bir hal alır. Burada Max ile tanışan Sofie, kendisini beklenmedik bir flört oyununun içinde bulur.

The Umbrella Academy

Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademi bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar.

Summertime

Çok farklı geçmişlere sahip iki genç yetişkin, bir yaz boyunca İtalya’nın Adriyatik kıyısında birbirlerine aşık olurlar.

Beef

Beef, mali sorunları olan hüsrana uğramış bir müteahhit olan Danny Cho ile evli ve Danny’den çok farklı bir gerçekliğe sahip başarılı bir iş kadını olan Amy Lau’yu takip ediyor. İkilinin yolu, trafikte yaşanan bir yanlış anlaşılmanın ardından beklenmedik bir şekilde kesişir. Olayın yarattığı öfke ve intikam arzusu yavaş yavaş zihinlerini tüketmeye ve hayatlarına kaotik sonuçlar getirmeye başlar.

Surviving Summer

Okuldan atılan ve Avustralya’ya sürülen asi bir New Yorklu genç, genç bir sörfçünün yakın çevresi arasında dalgalar yaratır ve arkasında bir karmaşa bırakır.

From Scratch

From Scratch, Floransa’da okurken Sicilyalı bir şefin büyüsüne kapılan Afrikalı-Amerikalı bir kadının hikayesini anlatıyor. İtalya’da okuyan Amy, gönlünü kaptırdığı adamla Los Angeles’ta kendilerine bir yaşam kurmaya çalışır. Ancak aradan geçen yılların ardından beklenmedik bir hastalıktan kocasını kaybeder. Amy, eşini kaybetmenin üstesinden gelmenin yanı sıra, kızını tek başına büyütmenin zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Hellbound

Dünya tam anlamıyla cehenneme dönmüştür. Doğaüstü varlıklar, insanları korkunç bir şekilde cezalandırarak, onları cehenneme mahkum eder. Yaşananlar büyük bir kargaşaya neden olur ve bu ortam ilahi adaleti benimseyen dini bir gruba zemin hazırlar.

Lost Ollie

Lost Ollie, çaresizce sahibi ve aynı zamanda en yakın arkadaşı olan küçük çocuğu arayan kayıp bir oyuncağın hikayesini konu ediyor. Doldurulmuş bir oyuncak olan Ollie uyandığında kendisini yabancı bir yerde keşfeder ve en iyi arkadaşı Billy’yi bulmak için destansı bir yolculuğa çıkar.