Dalgalar, kum ve güneş… Belki de bir yaz aşkı. Hayallerinizi şekillendirmek için uzunca bir tatile ihtiyacınız varsa ve imkanınız yeterli değilse iyi bir film ve buzlu kahve iyi gidebilir. Dostlarınızla izleyebileceğiniz, yazın büyülü sıcağını yansıtan en iyi Netflix yaz filmleri sizlerle…

Netflix En İyi Yaz Filmleri 2023

Hayatımın Kampı

Sorunlu bir genç olan Will Hawkins’in başı kanunla beladadır. Will’in önünde iki seçenek vardır; ya ıslahevine gidecek ya da Hristiyan yaz kampına katılacaktır. Kampa gitmeye karar veren Will ilk defa katıldığı bu ortama alışmaya çalışırken, defalarca kampa gelen genç bir kızla tanışır. Genç kıza karşı farklı duygular hissetmeye başlayan Will, onun sayesinde aşkı keşfedip aidiyet hissinin ne demek olduğunu öğrenir.

Call Me By Your Name

Film 1983’ün yaz aylarında geçiyor. Kuzey İtalya’da ailesiyle kırsal bir bölgede tatilde olan Elio günlerini kitap okuyarak, kız arkadaşı Marzia’ya zaman ayırarak geçirmektedir. Arkeoloji profesörü babasına çalışmalarında yardımcı olmak üzere oraya gelen Amerikalı doktora öğrencisi Oliver, Elio’nun hayata bakışını tamamen değiştirir. 1983 yazı, Elio’nun hiçbir zaman unutmayacağı bir yaz olacaktır.

Along for the Ride

Ebevenylerinin boşanmasının ardından Auden, babası ve yeni ailesiyle şirin bir sahil kasabasında kaygısız bir yaz geçiriyor. Auden burada onu şehrin gece dünyası ile tanıştıran yalnız bir adam olan Eli ile tanışır.

Set It Up

New York’ta çalışan iki genç asistan patronlarının tam anlamıyla hayatını kurtarmaktadır. Çokça çalışıp patronlarının tüm işlerini yapan asistanlar oldukça az kazanmaktadır ve bu duruma bir son vermek isterler. Patronlarını sırtlarından atmaya çalışan ikili çözüm olarak ikisini tanıştırmayı ve aralarında duygusal bir bağ oluşturmayı planlar. Türlü oyunlarla patronlarını bir araya getirmeye çalışan asistanlar sonunda amaçlarına ulaşır ve ikisinin sevgili olmasını sağlar. Bu süreç asistanların birbirini daha iyi tanımasına neden olacaktır.

Purple Hearts

Cassie Salazar ve Luke Morrow, birbirlerinden daha farklı olamazlardı. Keskin zekalı Cassie, bir şarkıcı ve söz yazarı olma hayalini sürdürürken, geçimini sağlamak için Teksas, Austin’de geceleri bir barda çalışır. Luke ise görev için yola çıkmak üzere olan bir ordu subayıdır. Cassie’nin barında tesadüfi bir karşılaşma ikisinin de hayatını değiştirir. Olanca farklılıklarına ve tüm zorluklara rağmen Cassie ve Luke, birbirlerine aşık olur.

Sihirli Ejder

İşçi sınıfı bir ailenin üyesi olan Din, büyük hayalleri olan bir üniversite öğrencisidir. Bir gün Din’in yolu dilekleri gerçeğe dönüştürebilen bir ejderha olan Long ile kesişir. İkisi birlikte Din’in uzun süredir kayıp olan çocukluk arkadaşı Lina’yı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Şangay’ın sokaklarında heyecan dolu bir maceraya atılan ikili, bu süreçte hayatın bilmecelerini çözmeye çalışır.

Tatsız Tatil

Eski dostlar Napa Valley’de bol şaraplı bir doğum günü partisi için buluşunca kusursuzca planlanan hafta sonu tatili, her an daha da içinden çıkılmaz bir hâl alır.

The Gray Man

CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastleriyle yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. Court Gentry’nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.

Day Shift

Bir baba, genç kızına gösterişli San Fernando Vadisi’nde iyi bir hayat vermek için elinden gelen her şeyi yapar. San Fernando Vadisi’ndeki havuzları temizleme işi, aslında gerçek gelir kaynağı için bir paravandır. O aslında bir vampir avcısıdır.

Merhaba, Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şey

Clara ve Aidan, üniversiteye başlamadan önce ayrılacakları konusunda bir anlaşma yapar. Anlaşmayı hayata geçirmeden önce çift, son akşamlarını masalsı bir randevuda geçirmeye karar verir. Tanıştıkları ilk andan ilk öpücüklerine, ilişklerinin her anını gözden geçiren çift, bir soruya cevap arar. Onlar birlikte mi kalmalı yoksa anlaşmalarına uymalı mıdır?

Ibiza

New Yorklu olan Harper 4 yıldır aynı yerde çalışmaktadır. Bunca yıl çalışması sonucu patronu tarafından Barselona’ya iş gezisine gönderilir. O bu geziye pek hevesli olmasa da yakın arkadaşları ona eşlik etmeye dünden razıdır. İki yakın arkadaşı ile yola koyulan Harper, bunun sıradan bir iş gezisi olacağını düşlerken beklenemeyen bir aşk her şeyi değiştirir. Genç kadın gittikleri bir partide seksi bir DJ’e aşık olur. Katılması gereken toplantı için sadece 24 saat kalmıştır fakat Harper aşkın peşinden giderek İbiza’da arkadaşları ile birlikte çılgın bir maceraya atılır.

Sevgilimden Son Mektup

Genç bir gazeteci olan Ellie, gazetesinin arşivlerini incelerken bir takım mektuplara denk gelir. Mektupları okumaya başlayan Ellie, mektupların birbirlerini seven bir çift tarafından yazıldığını anlar. Mektuplar, Jennifer Sterling ile Anthony O’Hare tarafından kaleme alınmıştır ve Ellie mektupları okudukça iki kişinin hayatına dahil olmaya başlar. Mektuplara kendisini bir hayli kaptıran Ellie, 1960’lı yıllarda yaşanan bu olayın gizli bir aşk hikayesi olduğunu keşfeder. Bir süre sonra aşıkların kimliklerini keşfetmeyi ve aşk hikayelerinin nasıl sona erdiğini öğrenmeyi takıntı haline getirir.

The Willoughbys

The Willoughbys, aileleri tarafından terk edilen dört çocuğun yaşadıklarını konu ediyor. Dört Willoughby, ebeveynleri tarafından terk edilince, kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini fark eder. Sorumsuz ebevenylerinin yokluğunda kendilerini türlü maceraların içinde bulan dört çocuk, bu süreçte aile olmanın gerçek anlamını keşfeder.

İkna

Anne Elliot, ailesiyle birlikte lüks bir yaşam süren genç bir kadındır. Ancak ailesi iflasın eşiğindedir. Bu sırada ayrılmalarından sonra şehirden ayrılan Frederick Wentworth, geri döner. Frederick’in yeniden hayatına girmesiyle birlikte Anne, geçmişi ardından bırakma ve kalbinin sesini dinleme arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Moxie

16 yaşındaki Vivian Carter, okulundan gerçek anlamda bıkmış olan genç bir kızdır. Vivian, lisesinin cinsiyetçi kıyafet kurallarından, koridorda maruz kaldığı tacizden ve okul yönetiminin futbol takımını sürekli övmesinden bunalmıştır. Tam da bu sırada annesinin, 90’lı yıllarda Rio Grrl adlı bir punk rock grubunun üyesi olduğunu öğrenen Vivian, annesinden ilham alarak harekete geçmeye karar verir. Okulundaki kızlara isimsiz olarak feminist bildiriler dağıtan genç kız, bir süre sonra emeklerinin karşılığını alarak birçok kızdan destek almaya başlar. Bu durum Vivian’ın bir kız devriminin yöneticisi haline gelmesine neden olur.