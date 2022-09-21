Netflix Filmi Blonde’u İzlemeden Önce İzlemeniz Gereken 5 Marilyn Monroe Filmi

Marilyn Monroe, belki de Hollywood’un en büyük ve en kalıcı simgesidir. Dikkate alınması gereken bir yıldız ve oyunculuk gücüydü, kariyeri şaşırtıcı derecede çok yönlü bir aktrisdi.

Ana de Armas’ın başrol oynadığı Netflix’ten Blonde, Marilyn’in kesinlikle tartışmalı olacak kurgusal bir portresini çiziyor; eleştirmenleri şimdiden ikiye böldü ve izleyiciler de muhtemelen benzer şekilde tepki gösterecek.

Yine de Blonde, Monroe’nun kariyerine yeni bir gözle bakmak için mükemmel bir fırsat. İşte Marilyn Monroe hayranlarının Blonde’u izlemeden hemen önce izlemesi gereken 5 harika film…

The Misfits (1960)

Nevada’da yaşayan ve geçimini vahşi atları yakalayıp satarak kazanan üç arkadaşın hayatına yeni boşanmış genç ve güzel bir kadın olan Roslyn Tabor (Monroe) girer. Roslyn ilk önce eski bir kovboy olan Gay Langland (Gable) ile tanışır.

Some Like It Hot (1959)

Joe (Curtis) ve Jerry (Lemmon), iş aramakta olan zor durumdaki iki müzisyendir. ABD’de sıkı bir alkol yasağının uygulandığı bu günlerde, Saint Valentine’s Günü Katliamı (1929) olarak bilinen ve yedi kişini ölümüyle sonuçlanan çeteler arası bir çatışmaya tanık olurlar.

Bus Stop (1956)

Bus Stop, genç ve güzel bir şarkıcıya aşık olan bir kovboyun hikayesini konu ediyor. Rodeo Kovboyu olan Bo Decker, bir mekanda şarkı söyleyen Cherie’yi görür görmez aşık olur. Ancak ne var ki Cherie ile aynı duyguları paylaşmazlar.

Gentlemen Prefer Blondes (1953)

Howard Hawks tarafından yönetilen 1953 ABD filmi. Film iki güzel kadının Avrupa’ya giden bir transatlantikte koca avına çıkmalarını konu alıyor.

How To Marry A Millionaire (1953)

Pola (Marilyn Monroe), Loco (Betty Grable), Schatze (Lauren Bacall), üç genç ve bekar Amerikalı hanımefendi. Şehrin kaymak tabakasının mukim olduğu işlek merkezinde lüks bir daire kiralayan Pola ve Schatze’nin yanlarına Loco da katılacaktır. Filmde bu üçlünün ‘zengin koca’ bulma tasavvuru ve bu uğurda atıldıkları serüvenleri izliyoruz sonrasında. Üçünün de ortak hayali ve tek tutkusu budur. Öyle ki varsılların yoğun olduğu muhitlere girebilmek, partilere katılabilmek için gerekli sermayeyi dairedeki mobilyaları satarak temin edecek kadar…