Dorohedoro yeni sezonu duyuruldu, Netflix onayı geldi! Dorohedoro 2. sezonu ne zaman, 2024’te mi, 2025’te mi?

Japon Manga Sanatçısı Q Hayashida tarafından yazılan ve milyonlarca hayranı bulunan Dorohedoro anime olarak Netflix tarafından yayımlanmış ve son derece beğenilmişti. Adeta izleyenlerin tadı damağında kalan yapım, yeni sezonuyla geri dönecek. Uzun süredir hayranlarının bekleyiş içerisinde olduğu Dorohedoro 2. sezonu için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği; 2024 yılının sonuna yetişmemesi durumunda 2025 yılı içerisinde Netflix aboneleri için çıkış yapacağı öğrenildi; işte detaylar…

Netflix Onayı Geldi! Dorohedoro 2. Sezonu Ne Zaman?

Kasım 2000’den bu yana yayımlanmakta olan Manga serisi Dorohedoro, için Netflix lisans almış ve ünlü manga serisini anime olarak ekranlara taşımıştı. Uzun yıllar Japonya başta olmak üzere dünya çapında manga olarak yayımlanan ve milyonlarca hayrana kavuşan Dorohedoro için nihayet 2. sezon onayı Netflix tarafından verildi.

2020 yılında Netflix de aboneler ile buluşan ve pandeminin hüküm sürdüğü dönemde pek çok insanın hoşça vakit geçirmesini sağlayan yapımın yeni sezonu için neredeyse artık ümitler kesilmişti. Aradan geçen takribi 4 yılda, serinin hayranları neredeyse ilk sezonu unutmuşken, müjdeli haber nihayet geldi. Netflix’in, sevilen animenin 2nci sezonuna dair onay verdiği öğrenilirken, henüz resmi açıklama ise gelmedi.

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2024 yılının sonuna yetiştirilmeye çalışılacak 2nci sezon için henüz net bir tarih açıklanmazken, Dorohedoro 2. Sezonunun 2025 yılına da kalabileceği düşünülüyor. Bu konuda resmi haber geldiğinde, Cepkolik okurları ile paylaşıyor olacağız. Gelelim hayranların müjdeli habere verdikleri tepkilere…

Dorohedoro Yeni Sezonu İçin İzleyiciler Ne Dedi?

Japon Manga serisinin anime TV dizisi uyarlaması olan Dorohedoro’nun yeni sezonu için hayranların sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlara kısaca göz atmak gerekirse:

“Hayatımda izlediğin en güzel anime TV dizisi desem yanlış olmaz. Yeni sezon için bu kadar uzun süre neyi beklediklerini anlamak mümkün değil. Sanırım bu Netflix’in yeni stratejisi. Zira birkaç projede daha süreyi bu kadar uzun tutmaya başladılar.”

“Anime olarak izlediğim bir yapımın Manga serisini okumak istemem çok nadirdir; ki bu yapımda bu oldu bana. Eğer Türkçe versiyonu basılmış olsa idi mutlaka okumak isterdim ancak araştırdım, bulamadım.”

“Bu hızla giderlerse 3. sezonunu çocuklarımla, 4. sezonunu da huzur evinde izlerim herhalde, böyle saçmalık olmaz. Netflix resmen sektördeki hakimiyetini kullanarak projeleri uzun vadeye yayıyor.”

Dorohedoro Anime Kaç Bölüm, 2. Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Her bir bölümü takribi 25 dakika olarak konumlandırılan Netflix anime dizisi Dorohedoro’nun ilk sezonunda 13. bölüm yer almaktaydı. Dizinin 2nci sezonunun kaç bölüm olacağı henüz açıklanmasa da, yine 13 bölümden oluşabileceği tahmin ediliyor.