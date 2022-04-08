Günümüzde insanların en fazla dizi ve film izlediği platform olan Netflix, kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Netflix Party ile beraber arkadaşlarınızla beraber dizi ve film izleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için Netflix Party uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Bugünkü yazımızda sizlere Netflix Party nasıl yapılır? sorusuna cevap vereceğiz.

Özellikle pandemi ile beraber insanlar dizi ve filmlere daha çok yönelmeye başladı. Evde geçen zamanlarda bizlere birer kurtarıcı olarak gelen dizi ve filmler, Netflix ile beraber daha da kullanışlı hale geldi. Netflix içerisinde yüzlerce dizi ve film yer alıyor. Bununla beraber içerisinde yer alan yapımlar kaliteli işler olarak göze çarpıyor. Netflix, bizleri pandemi koşullarında veya aramızda mesafe olan insanlarla beraber film ve dizi izlememize olanak sağlıyor.

Bir Chrome eklentisi olan Netflix Party, beraber film izlerken aynı zamanda sohbet etmemize de olanak sağlıyor. Netflix Party eklentisi şu şekilde çalışıyor: Siz ve arkadaşlarınız ayrı ayrı Netflix hesaplarıyla giriş yapıyor. Daha sonra izleyecek bir film veya dizi seçiyorsunuz ve Netflix Party oynatmayı tüm hesaplarda eş zamanlı hâle getiriyor. Böylelikle her bir hesap sahibi aynı anda, aynı şeyi izliyor. Netflix Party’nin yazılı sohbet özelliği de var. YouTube’un canlı yayınlarda sunduğuna benzer şekilde, ekranın kenarında bir sohbet penceresi var. Buradan arkadaşlarınızla gerçek zamanlı sohbet edebilir, filmin ilginç anlarında sanki yan yanaymış gibi yorum yapabilirsiniz.

Netflix Party Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Netflix Party uzantısını indirin.

Netflix’i açın ve bir video oynatmaya başlayın.

Adres çubuğundaki Teleparty uzantısı ikonunun rengi griden kırmızıya dönecektir.

“ Create a Netflix Party ” başlıklı küçük bir pencere açılacak. Eğer “ Only I have control ” yazan kutucuğu işaretlerseniz, yayını duraklatma veya devam ettirme gibi işlemleri sadece siz yapacaksınız. Seçmezseniz, isteyen herkes filmi durdurabilecek. “ Start the party ” düğmesine tıklayın.

” başlıklı küçük bir pencere açılacak. Eğer “ ” yazan kutucuğu işaretlerseniz, yayını duraklatma veya devam ettirme gibi işlemleri sadece siz yapacaksınız. Seçmezseniz, isteyen herkes filmi durdurabilecek. “ ” düğmesine tıklayın. Bu sefer içinde bağlantı bulunan başka bir pencere açılacak. Burada yer alan “ Copy URL ” yazısına tıklayın ve bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer ihtiyaç duyarsanız, Netflix Party uzantısı ikonuna tıklayarak aynı bağlantıyı yeniden bulabilirsiniz.

” yazısına tıklayın ve bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer ihtiyaç duyarsanız, Netflix Party uzantısı ikonuna tıklayarak aynı bağlantıyı yeniden bulabilirsiniz. Netflix Party size otomatik olarak bir ikon verecek. Bu ikona tıklayarak onu değiştirebilirsiniz. Ayrıca rumuzunuzu da değiştirme imkanınız var.

Netflix Party İle Başka Oturama Nasıl Katılırım?

Arkadaşlarınızın oluşturduğu Netflix Party’e katılmak için şu adımları izleyin;

Size gelen bağlantıya tıklayın.

Netflix Party ikonuna tıklayın.

Netflix Party kullanımı ve arkadaşları davet etme oldukça basittir. Sizlerde yukarıda anlattığımız yollarını izleyerek Netflix Party odası oluşturabilirsiniz. Böylece mesafe tanımadan hem arkadaşlarınızla hem de sevdiklerinizle aynı sinemada veya yan yana gibi film ve dizi izleyebilirsiniz.

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