Netflix Terminatör Anime Dizisini Duyurdu

ABD merkezli global medya devi Netflix, animeler ve çizgi diziler üzerine eğilmeye devam ediyor. Sevilen pek çok oyunun, filmin, serinin ya da kahramanın animesini ve çizgi dizisini geliştiren Netflix; kaliteli uyarlamaları ile milyonlarca izleyiciye hitap ediyor. Netflix bu alanda Geeeked Week 2023 etkinliğinde geçtiğimiz hafta içerisinde pek çok animenin duyurusunu yaparken, platformun son açıklaması Terminatör animesi hakkında oldu. Netflix Terminatör Anime tanıtım videosu ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Netflix Terminatör Anime Dizisi Tanıtım Videosu Geldi

Netflix Geeked resmi Twitter (X) hesabından bu gece yarısı (12 Kasım Pazar) yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “30 Ağustos 1997… İki gün sonra… Her şey değişir. Terminatör: Anime Serisi Yakında Geliyor #GeekedWeek”. Bu tanıtım metni ile yayımlanan Terminatör Anime Dizisi videosuna da göz atalım:

On August 30th, 1997…Two days from now…Everything changes. Terminator: The Anime Series is COMING SOON #GeekedWeek pic.twitter.com/mcbxavrn7V — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 11, 2023

Netflix’in tanıtım videosu henüz duyurunun üzerinden 6 saat geçmemişken; Twitter (X) , Youtube ve diğer platformlarda toplamda 1 milyonun üzerinde izlendi. Netflix, ayrıca resmi sitesi üzerinden Terminatör Animesi hakkında bir de makale yayımlayarak proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Terminatör Animesi Netflix’e Ne Zaman Gelecek?

Netflix resmi sitesinin Terminatör animesi hakkında yaptığı bilgilendirmeye göre projenin 2024 yılında platformdaki yerini alması bekleniyor. İlki 1984 yılında yayımlanan “Terminatör: Yok Edici” filminin akabinde belirli aralıklarla 5 devam filmi daha çıkmıştı. Toplamda 6 filmi yayımlanan serinin son yapımı 2019 yılında “Terminatör: Kara Kader” ile sinema tutkunlarının karşısına çıkmıştı.

TV şovu ve oyunları ile de gösteri, sanat ve eğlence sektöründe önemli bir yer tutan Terminatör, şimdi de anime olarak izleyici karşısına çıkacak. Netflix’in Geeeked Week 2023 kapsamında yaptığı duyuruyla Terminatör hakkında verilen diğer bilgiler şu şekilde:

“”Terminatör: Anime Serisi” çalışma başlığı altında yepyeni karakterleri takip edecek olan dizi, Japon animasyon stüdyosu Production IG (“Ghost in the Shell”) tarafından yaratıldı. 2022: Hayatta kalan birkaç insan ile sonsuz bir makine ordusu arasında, onlarca yıldır gelecekteki bir savaş kasıp kavuruyor. 1997: Skynet olarak bilinen yapay zeka, kendi farkındalığını kazandı ve insanlığa karşı savaşını başlattı.”

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“Gelecek ile bu geçmiş arasında sıkışıp kalan, insanlığın kaderini değiştirmek için zamanda geriye gönderilen bir askerdir. 1997’de, Skynet’in insanlığa yönelik yaklaşan saldırısıyla rekabet etmek üzere tasarlanmış yeni bir yapay zeka sistemi başlatmak için çalışan Malcolm Lee adlı bir bilim adamını korumak için gelir. Malcolm, yaratımının ahlaki karmaşıklıkları arasında yol alırken, gelecekten gelen ve üç çocuğunun kaderini sonsuza dek değiştiren amansız bir suikastçı tarafından avlanıyor.”

Terminatör Animesi Hakkında Hayranlar Ne Dedi?

Netflix’in Terminatör’ün de anime dizisini yapacak olması Terminatör ve anime hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Habere çok sevinenler olduğu gibi, anime uyarlamasının akliteli olup olmayacağı çekincelerini taşıyanlar da var. Sosyal mecralarda görüşlerini belirten kişilerden bazılarının yorumlarına göz atmak gerekirse:

“Netflix bu anime işinde piyasaya hakimiyet kurmak istiyor anlaşılan. Bir anime yapılacaksa Netflix yapar dedirtmek istiyor sanırım herkese.”

“Biliyor musunuz, bir terminatör animesi işe yarayabilir, belki farklı T modellerinin tarih boyunca Sarah ve John’a karşı savaştığı bir antoloji dizisi işe yarayabilir.

“Bunun franchise için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bunun neler sunduğunu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum.”

“Arnold Schwarzenegger’in Cyborg suikastçısı rolünü yeniden canlandırabileceğini düşünüyor musunuz?”

“Kesinlikle izlerim. Heyecanla bekliyorum. Güzel olacağını da düşünüyorum açıkçası, pek kötü yaptıkları anime uyarlaması olmadı şimdiye kadar.”