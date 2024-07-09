Global çapta en çok kullanılan ve en çok aboneye sahip olan Netflix, binlerce içeriği kullanıcılarına sunuyor. Yıl başında abonelik ücretlerine zam yapan şirket yeni bir fiyat artışı haberi ile gündeme geldi. Netflix yine zam yaptı, abonelik ücretleri yüzde 30 arttı. İşte yeni üyelik fiyatları…

Netflix Yine Zam Yaptı, Abonelik Ücretleri Yüzde 30 Arttı!

Global çapta en popüler streaming servisi olan Netflix Kaliforniya merkezli olarak 1997 yılında kuruldu. Ülkemizde 2016 yılında faaliyet göstermeye başlayan platform Türkiye’nin en çok kullanılan seç – izle konseptli platformu haline geldi. Ücretli aboneliğe dayalı olan video akış hizmeti Netflix dizi, film, belgesel ve benzeri gibi binlerce video içeriği kullanıcılarına sunmaktadır.

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Netflix 2024 yılının başında abonelik ücretine büyük bir zam yapmıştı; şimdi ise yeni bir fiyat artışı haberi geldi. Şirket abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 30 seviyesinde zam yaptığını açıkladı. Yılda iki kere yapılan bu zam uygulaması kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Netflix Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu 2024?

Netflix’de hali hazırda üç abonelik paketi bulunuyor. Bunlar; Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olarak sınıflandırılmış durumda. Söz konusu paket fiyatları aylık olarak yeni Netflix zammından önce şu şekilde idi: Temel Plan yaklaşık 120 TL, Standart Plan yaklaşık 177 TL ve Özel Plan fiyatı ise yaklaşık 230 TL. bu fiyatlara sene ortasında gelen ikinci zamla ücretler yüzde 30 arttı. Netflix abonelik paketleri yeni fiyatları şu şekilde oldu:

Temel Plan: Aylık Yaklaşık 150 TL

Standart Plan: Aylık Yaklaşık 230 TL

Özel Plan: Aylık Yaklaşık 300 TL

Son 2 Yılda Netflix Üyelik Ücretinde Yüzde 300 Artış

Yeni fiyatlara bakıldığında Netflix abonelik ücretlerinin son iki yılda yüzde 300’e varan artış yaşadığı görülmekte. Netflix aboneliği ve dolayısıyla da Netflix içeriklerine erişim iki yıl kadar önce çok daha kolaydı. Şimdi ise bu abonelik fiyatları ile erişilmesi daha zor bir platform haline geldi. Netflix kullanıcıları bu zam haberin oldukça üzüldü.

Yapılan açıklamaya göre yukarıda bahsettiğimiz yeni Netflix abonelik ücretleri yeni kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Hali hazırda abone olanlar ise 30 günlük bir dönem içerisinde zamlı fiyatlar konusunda bilgilendirilecekler. 30 günün ardından da yeni fiyatlar tüm aboneler için geçerli olacak.

İçeriğimizde Netflix zam haberi ile ilgili genel detayları paylaşmaya çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi için ve Netflix’e abone olmak için Netflix resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.