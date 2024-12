Seç izle platformları arasında dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan Netflix, her ay yeni yayınlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Belgesel, dizi, film, animasyon ve benzeri kategorilerde yer alan yapımlarla geniş bir kütüphaneyi kullanıcılarına sunan platform, izleyicilere popüler ve kaliteli içerikleri izleme olanağı sunuyor. Bu kapsamda Netflix’e Aralık 2024’te eklenecek dizi, film ve diğer yapımlar açıklandı. İşte platformun duyurduğu içerik listesi…

Netflix’e Aralık 2024’te Eklenecek Dizi, Film ve Diğer Yapımlar!

Netflix 2024 Aralık ayı takvimi beli oldu. 2024’ün son ayında platforma film, dizi, belgesel, komedi, gösteri, çocuk ve aile içerikleri, lisanslı içerikler açıklandı. Bu kapsamda yeni ayda heyecanla beklenen yapımlardan Squid Game 2, Virgin River 6. Sezon da izleyiciye sunulacak.

Black Doves, Tomorrow and I, One Hundred Years of Solitude, Queer Eye 9. Sezon, That Christmas, Orkestradaki Tek Kız gibi yapımlar da Aralık ayında Netflix’e eklenecek yapımlar arasında yer almakta. İşte platforma eklenecek içerikler…

2024 Aralık Netflix’e eklenecek diziler:

Tomorrow and I / Yarın ve Ben (4 Aralık 2024)

Black Doves (5 Aralık 2024)

BEASTARS: Final Sezonu: 1. Kısım (5 Aralık 2024)

One Hundred Years of Solitude / Yüzyıllık Yalnızlık: 1. Kısım (11 Aralık 2024)

Queer Eye 9. Sezon (11 Aralık 2024)

No Good Deed (12 Aralık 2024)

1992 (13 Aralık 2024)

Aaron Rodgers: Bir Amerikan Futbolu Efsanesi (17 Aralık 2024)

Virgin River 6. Sezon (19 Aralık 2024)

Squid Game: 2. Sezon (26 Aralık 2024)

Netflix’e Aralık’ta eklenecek filmler:

That Christmas / Bir Zamanlar Noel’de (4 Aralık 2024)

Camp Crasher / Kamp Annesi (6 Aralık 2024)

Carry – On / Kabin Bagajı (13 Aralık 2024)

The Six Triple Eight / 6888. Tabur (20 Aralık 2024)

Aralık Netflix Belgeselleri

Churchill at War / Churchill Savaşta (4 Aralık 2024)

Orkestradaki Tek Kız / The Only Girl in the Orchestra (4 Aralık 2024)

Gelmiş Geçmiş En Büyük Soygun (6 Aralık 2024)

Polo (10 Aralık 2024)

The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga / Tupelo Kralları: Gerçek Bir Suç Öyküsü (11 Aralık 2024)

Netflix’e Aralık ayında eklenecek gösteriler

Sabrina Carpenter ile Saçma Bir Noel (7 Aralık 2024)

2024 Aralık Netflix Komedi Özel

Fortune Feimster: Crushing It (3 Aralık 2024)

Jamie Foxx: What Had Happened Was… (10 Aralık 2024)

Netflix Çocuk ve Aile

Jentry Chau Canavarlara Karşı (5 Aralık 2024)

The Dragon Prince / Ejderhalar Prensi: 7. Sezon (19 Aralık 2024)

