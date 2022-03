Netflix’e Yeni Bir Spy Kids Filmi Geliyor – Robert Rodriguez Yönetecek

Yirmi bir yıl önce bugün, yazar ve yönetmen Robert Rodriguez’in; Spy Kids filmi sinemalarda gösterime girdi. Ve yapım, on yıldan biraz daha uzun bir süre önce dördüncü bir filmle tamamlanmış gibi görünse de Rodriguez; Netflix ile film serisine geri dönüyor. Yeni bilgilere göre Rodriguez, Netflix için; yeni bir Spy Kids filmi yazıp yönetecek ve yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Orijinal Spy Kids filminde, Carmen (Alexa Vega) ve Juni Cortez (Daryl Sabara); ebeveynleri Gregorio (Uncharted’dan Antonio Banderas) ve Ingrid Cortez ile (Sin City’den Carla Gugino) gizli olarak OSS casusları olduğunu gördük. Ebeveynleri kaçırıldığında, Carmen ve Juni; Cortez ailesinin işini takip etmis ve günü kurtarmak için casus olmayı seçmişlerdi.

Çekirdek kadro iki devam filmi için geri döndü; 2002’de Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams ve 2003’te Spy Kids 3-D: Game Over. Ancak, Spy Kids; All The Time in the World’de sadece Vega ve Sabara rollerini yeniden canlandırdı. O zamanlar, Carmen ve Juni sonunda büyüdüğü için bu film, serinin sonu olarak karşımıza çıkmıştı.

THR’ye göre, beşinci Spy Kids filmiyle ilgili hikaye detayları hala gizli; bu nedenle önceki kadro üyelerinden herhangi birinin herhangi bir kapasitede geri dönüp dönmeyeceği belli değil. Filmin “yeni bir casus ailesini tanıtacağı” ortaya çıktı.