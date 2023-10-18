Netflix’in Bulut Tabanlı Oyun Hizmeti Test Sürecine ABD ile Devam Ediyor

Son yıllarda oyun sektörüne özel önem vermeye başlayan Kaliforniya merkezli teknoloji ve medya devi Netflix; yakın geçmişte pek çok oyun stüdyosunu satın alma yoluyla bünyesine kattı. Buna ek olarak kendisi de oyun stüdyoları kuran şirket, platformundan abonelerine sunduğu oyun sayısını gün be gün artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana geliştirilen ve yakın gelecekte hizmete girmeye başlaması beklenen Netflix’in bulut tabanlı oyun hizmeti de test sürecine geçtiğimiz Ağustos ayında başlamıştı. Test süreci Kanada ve Birleşik Krallık’ın ardından 16 Ekim’den bu yana ABD’de de ilerletilecek.

Netflix’in Bulut Tabanlı Oyun Hizmeti 2024 Yılında Başlayacak

Geride bıraktığımız Ağustos ayında Netflix tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, bulut tabanlı oyun hizmetleri için çalışmaların olanca hızıyla devam ettiği ve test sürecine de start verildiği deklare edilmişti. Şirket, söz konusu gönderisini 16 Ekim Pazartesi günü itibari ile güncelledi ve Kanada ile İngiltere’nin ardından bulut tabanlı oyun hizmeti için test sürecine bir ülkenin daha dahil edildiğini açıkladı; artık Netflix bulut oyun hizmeti ABD’de de denenecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

14 Ağustos’ta yayımlanan “Oyunları Daha Fazla Cihazda Test Etme” başlıklı Netflix duyurusunda; Netflix’e mobil oyunların eklendiği 2021 yılından bu tarafa üyeler için harika bir oyun deneyimi yaratmaya odaklanıldığı belirtilmişti. Netflix’in amacının her zaman ve her yerde, herkes için en iyi oyunu sunmak olduğu ifade edilirken; üyeler ile en kaliteli oyunların bütün koşullarda buluşturulmasının amaçlandığı açıklanmıştı.

Netflix üyeleri için; TV’ler, bilgisayarlar ve cep telefonları başta olmak üzere bütün cihazlarda oyunları oynanabilir hale getirmeyi misyon edinen firma, bu doğrultuda bulut oyun çalışmalarına da hız vermişti. Bu kapsamda Netflix bulut oyun hizmetini geliştiren ve test sürümüne sınırlı bir beta testi ile başlayan Netflix; pilot ülkeler olarak Kanada ve İngiltere’yi belirlemişti. Şirketin test sürümü için belirlediği iki oyun ise şu şekildeydi:

Oxenfree (Netflix Oyun Stüdyosu Night School Studio tarafından geliştirildi)

(Netflix Oyun Stüdyosu Night School Studio tarafından geliştirildi) Molehew’s Mining Adventure (Mücevher madenciliği arcade oyunu)

İngiltere ve Kanada’nın akabinde; 16 Ekim 2023’te Netflix’ten yapılan yeni bildirimle söz konusu sınırlı beta test aşamasına artık ABD’nin de dahil edildiği kaydedildi. Tüm testlerin başarı ile sonuçlanması durumunda Netflix bulut oyun hizmetinin en geç 2024 yılında global çapta hizmete sunulacağı belirtiliyor.

Netflix İle TV’lerde Telefonla Oyun Keyfi

PC ve Mac kullanan Netfliz üyeleri Netflix bulut hizmetindeki oyunları klavye ve fareleri ile oynayabilecekken; oyunları TV’de oynamak isteyenler de telefonları ile yapabilecekler. Artık akıllı telefonlar mouse gibi kullanılabilecek. TV üzerinden oynanabilecek Netflix oyunları için uyumlu cihazların her geçen gün sayısı artarken, hali hazırda Netflix oyunları uyumlu TV ve cihazlar şu şekilde açıklandı:

Amazon Fire TV Medya Oynatıcıları

Google TV’li Chromecast

LG TV’ler

Nvidia Shield TV

Roku Cihazları ve TV’leri

Samsung Akıllı TV’leri

Xfinity 4K Xumo

Kaynak: https://about.netflix.com/en/news/testing-games-on-more-devices