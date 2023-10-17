Netflix’in daha fazla popüler dizisini oyuna dönüştüreceği söylüyor

Wall Street Journal’ın haberine göre Netflix, popüler dizilerine dayalı daha fazla oyun geliştirme planlarıyla mobil oyun dünyasına aktif olarak giriyor. Bu genişleme Squid Game ve Wednesday gibi popüler dizileri de içeriyor.

Netflix bir süredir mobil oyunları keşfediyor olsa da, şirketin genel iş modelindeki rolünü sağlamlaştırmak için hala çalışıyor. Şu anda Netflix uygulaması kullanıcıları “Exploding Kittens: The Game” ya da “Ghost Detective” gibi oyunları uygulama mağazasından indirip oynamaya teşvik ediyor. Ancak şirket yakın gelecekte Netflix abonelerinin oyunları doğrudan akıllı TV’lerinde ve bilgisayarlarında oynamalarını sağlamayı hedefliyor. Netflix kısa bir süre önce iOS cihazları için özel bir kumanda uygulaması yayınlayarak oyuncuların TV’ye bağlandıklarında telefonlarını oyun kumandası olarak kullanabilmelerini sağladı.

Netflix’in abonelik kapsamındaki oyunlar için ek ücret talep etmemesi dikkat çekicidir ve bu durumun gelecekte değişip değişmeyeceği belirsizdir. Popüler dizilere dayalı oyunlar yaratmaya odaklanmak, özellikle sezonlar arasında izleyicilerin ilgisini korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca Netflix, oyun sektöründeki varlığını daha da genişletmek için mevcut oyun geliştiricilerini ve mülklerini satın almayı keşfedebilir.

Şu anda Netflix, platformunda 70’in üzerinde oyun sunuyor ve 2023’ün sonuna kadar bu sayıyı daha da artırmayı planlıyor. Netflix, dizilerle ilgili oyunların yanı sıra, Classic Solitaire gibi dizilerle ilgili olmayan oyunları da lisanslamaya devam edecek.

Netflix’in mobil oyun alanına girmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti ve şirket şimdiden bağımsız bir yayıncılık oyuncusu haline geldi. Netflix, “Netflix Stories”in yayınlanmasının da gösterdiği gibi, popüler dizilerine dayalı oyunlar geliştirme taahhüdünü yerine getirdi: “Love is Blind” adlı reality dizisine bağlı interaktif bir hikâye oyununun piyasaya sürülmesiyle kanıtlandığı üzere Netflix, popüler dizilerine dayalı oyunlar geliştirme taahhüdünü yerine getirdi. Bu son hamle, Netflix’in oyun sektöründeki varlığını genişletme konusundaki artan vurgusunu gösteriyor.