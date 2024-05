Dünya çapında en çok kullanılan, dijital video içerik izleme platformu olan Netflix, 2023 yılının ikinci altı ayına ilişkin detaylı bir rapor yayınladı. İzlenme sayıları hakkında sayısal verileri içeren bu raporda yer aldığı üzere, bahse konu dönemde Netflix’in en çok izlenen dizisi One Piece, en çok izlenen filmi ise Leave the World Behind oldu. İşte ayrıntılar…

Netflix’in En Çok İzlenen Dizisi One Piece, Filmi ise Leave the World Behind Oldu!

En güzel boş zaman aktivitelerinden biri olan film ve dizi izlemek Netflix gibi platformlar sayesinde oldukça uygun maliyetli ve kolay bir hal aldı. Dijital içerik yayın platformları sayesinde video içerik izleme sayılarında da elbette büyük artış yaşandı. Dolayısıyla bu da dizi ve film sektöründeki rekabeti fazlasıyla kızıştırdı. En çok kullanılan dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, geçtiğimiz yılın ikinci yarısına ilişkin izlenme raporunu yayınladı.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

2023 yılının ikinci altı ayında izleyiciye sunulan video içerikler hakkında pek çok veri bulunan raporda yer aldığı üzere, platformda en çok izlenen dizi bir live – action yapım olan One Piece şeklinde gerçekleşti. En çok izlenen film ise Leave the World Behind oldu.

Leave the World Behind filminde Julia Roberts, Ethan Hawke ve Mahershala Ali gibi ünlü isimler yer almakta ve filmin izlenme sayısı ise 121 milyon seviyesinde. Dizi kategorisinde One Piece’in izlenme sayısı ise 72 milyon olarak deklare edildi. Bununla birlikte dizinin toplam izlenme süresinin ise yarım milyarı aştığı açıklandı. Bir uyarlama dizi olan One Piece, One Piece eserlerine olan ilginin de artmasını sağladı. Anime One Piece dizi ve filmlerinin de 50 milyonu aşkın izlenme kaydettiği belirtildi.

Netflix En Çok İzlenen Diziler

2023’ün ikinci yarısında en çok izlenme sayılarına ulaşan ilk 10 dizi ise şu şekilde listelendi:

One Piece

Dear Child

Lupin 3. Sezon

The Witcher 3. Sezon

Sex Education 4. Sezon

Beckham

Who is Erin Carter?

CoComelon 8. Sezon

Virgin River 5. Sezon

The Lincoln Lawyer 2. Sezon

Bunların dışında yayınlanma tarihinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen izlenme sayısı oldukça yüksek olan diziler ise şu şekilde belirtildi: Wednesday, Red Notice, Squid Game.