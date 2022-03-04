Netflix’in İnteraktif Bilgi Yarışması Trivia Quest’in Fragmanı Çıktı

Netflix, bilgi yarışması hayranları için ilk interaktif trivia serisini yayınlamak üzere. Trivia Quest şimdiden beğeni topladı ve sabırsızlıkla beklediğimiz diziler arasında yer alıyor. Yeni dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz…

Trivia Quest, 1 Nisan’da başlayacak (Netflix bunun bir 1 Nisan şakası olmadığında ısrar ediyor) ve popüler bilgi yarışması uygulaması; Trivia Crack’e dayanıyor. Ayrıca Trivia Quest’in yeni bir bölümü ay boyunca her gün Netflix’e gelecek ve her birinde 24 soru yer alacak. Sorulardan 12’si “standart” ve 12’si “zor” olacak.

Adından da anlaşıldığı üzere, sorular bilim, tarih; eğlence, spor, sanat ve coğrafya gibi çeşitli kategorilere ayrılacak. Her soru, sunulan dört cevapla çoktan seçmeli bir oyuna ev sahipliği yapacak.

Netflix “kahramanımız Willy’ye, dünyadaki tüm bilgileri biriktirmeye kararlı; Trivia Land’in hareketli vatandaşlarını Evil Rocky’den kurtarmaya yardım etme görevine götürecek. Bu yüzden doğru cevapları seçmek ve günü kurtarmak size, yani oyuncuya kalmış.” diyor.