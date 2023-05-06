Netflix’te en popüler filmlerden haberdar mı olmak istiyorsunuz ? İşte size harika bir fırsat! Bu ayın top listesinde birbirinden güzel içerikler var. İşte Netflix’in en çok izlenen, en popüler filmleri…

Netflix’te En Çok İzlenen Filmler Mayıs 2023

AKA

Adam Franco adlı sert bir özel operasyon ajanı, bir suç örgütüne sızdığında ve beklenmedik bir şekilde patronun oğluyla bağ kurduğunda kendini ahlaki bir krizin içinde bulur.

A Tourist’s Guide to Love

Beklenmedik bir ayrılığın ardından bir seyahat yöneticisi, Vietnam’daki turizm endüstrisi hakkında bilgi edinmek için gizli göreve çıkma görevini kabul eder. Yol boyunca, Vietnamlı göçmen tur rehberiyle macera ve romantizm buluyor ve alışılmışın dışında hayatı ve aşkı keşfetmek için tur otobüsünü kaçırmaya karar veriyorlar.

Hunger

Yetenekli, genç bir sokak yemeği aşçısı, kötü şöhretli ve acımasız bir şefin yanında eğitim alma davetini kabul ettikten sonra sınırlarını zorlar.

Kiss, Kiss!

Her kadını etkileyebileceğine inanan inatçı bir flört, gözünü hırslı bir politikacının oğluyla nişanlanacak dik başlı bir geline diker.

PAW Patrol: The Movie

Ryder ve yavruları, Belediye Başkanı Humdinger’ın hareketli metropolü bir kaosa dönüştürmesini engellemek için Macera Şehri’ne çağrılır.

A Quiet Place Part ll

Evde yaşananların ardından Abbott ailesi artık dış dünyanın dehşetiyle karşı karşıyadır. Bilinmeyene doğru maceraya atılmak zorunda kalan ikili, kum yolunun ötesinde pusuda bekleyen tek tehdidin sesle avlanan yaratıklar olmadığını fark ederler.

Murder Mystery 2

Artık kendi ajanslarını kuran özel dedektifler olan Nick ve Audrey Spitz, bir arkadaşları kaçırılınca uluslararası bir soruşturmanın merkezine düşerler.

Son Krallık: Yedi Kral Ölmeli

Kral Edward’ın ölümünün ardından Bebbanburglu Uhtred ve yoldaşları, sonunda İngiltere’yi birleştirme umuduyla parçalanmış bir krallıkta maceraya atılır.

F9

Dominic Toretto, Letty ve oğlu küçük Brian ile gözlerden uzak sakin bir hayat sürmektedir, ancak barışçıl ufuklarının hemen ötesinde tehlikenin her zaman pusuda beklediğini bilirler. Bu sefer, bu tehdit Dom’u en çok sevdiklerini kurtarmak için geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, şimdiye kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performanslı sürücünün önderliğindeki dünyayı sarsan bir komployu durdurmak için bir araya gelir: bu adam aynı zamanda Dom’un terk edilmiş kardeşi Jakob’dur.

Let Him Go

Emekli bir şerif ve eşi, oğullarının ölümü üzerine torunlarını şebekeden bağımsız tehlikeli bir aileden kurtarmak için mücadele ediyor.