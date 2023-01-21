Netflix’te en popüler filmlerden haberdar mı olmak istiyorsunuz ? İşte size harika bir fırsat! Bu ayın top listesinde birbirinden güzel içerikler var. İşte Netflix’in en çok izlenen, en popüler filmleri…

Netflix’te En Çok İzlenen Filmler Ocak 2023

Kayıp Köpek

Kayıp Köpek, kayıp köpeklerini bulmak için yolculuğa çıkan bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. İlişkileri pek de iyi olmayan bir baba ve oğul, sevgili kayıp köpeklerini bulmak için Appalachian patikasında zorunlu bir yürüyüşe çıkar. Bu süreçte baba ve oğlu bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır.

Baltalı Otostopçu

Gamsız bir gezgin olan Caleb “Kai” McGillivary, beklemedik bir şekilde internet yıldızı haline gelir. Ancak popüler hale gelmesinden bir süre sonra, bir cinayetten ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven

Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan’a gider.

Troller

Poppy, güçlerini daima umutsuz olan Branch ile birleştirir ve kendisini bildiği tek dünyadan çok uzaklara taşıyan destansı bir maceraya atılır. Arkadaşlarını, kötü Bergen’in pençelerinden ve onların lideri Kral Gristle’ın elinden kurtarmak için cesaret isteyen bu zorlu görevi tamamlamak zorundadır. Poppy’nin bu destansı macerası gücünü test edecek ve gerçek renklerini açığa çıkaracaktır.

Şarkını Söyle 2

NewMoon Tiyatrosu’nu büyük bir başarıya ulaştırmasının ardından Buster bu sefer gözünü Crystal Tower Tiyatrosu’na diker. Buster burada yeni bir gösteri sergilemeyi planlar. Ancak acımasız kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen dünyaca ünlü Crystal Entertainment’ın ofislerine girmek pek kolay değildir. Bu yüzden Buster ile Rosita, Ash, Johnny, Meena ve Gunter’dan oluşan ekip, Crystal Entertainment’a gizlice girer. Bu sırada Gunter ortaya gerçekleştirmesi zor bir fikir atar ve dünyanın en münzevi rock yıldızı Clay Calloway’in da şovda yer alacağını vaat eder. Buster, bu önemli gösteride onlarla birlikte sahnede yer alması için Clay’i bulmak için yola koyulur.

Solgun Mavi Gözler

Solgun Mavi Gözler, genç bir öğrencinin yardımıyla West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nde meydana gelen gizemli cinayetleri çözmeye çalışan kıdemli bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

The Wedding Year

Genç bir kadın olan Mara ile tanışın. O, bir şef olan Jake ile çıkmaya başlayan kaygısız, hevesli bir fotoğrafçı. Onlar güzel bir ilişki yaşamaya başlarken, onların çevresinde birçok kişi de evlilik hazırlıklarına başlar. Her gün bir başka kişinin düğün davetiyesini alan çift, bu süreçte ilişkilerini test edecek bir maceraya sürüklenir.

Transformers 3: Ay’ın Karanlık Yüzü

Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay’ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime’ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy’nin izniyle Ay’a ilk insanı gönderme projesine ‘start’ vermiştir. 1969’daki Apollo 11’in macerası da böylece başlar… Günümüzde ise, bir görev sırasında bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot’lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar’dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık.

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı

Sam Witwicky, Transformers’ın tarihçesini araştırmaktadır. Bu tuhaf makinelerin kökenleri ve dünya üzerindeki bulgularının tarihi konusunda yeni detaylar keşfetmektedir. Derlediği bilgileri ele geçirmek isteyen iblis ruhlu Deceptionlar ise ensesindedir! En büyük mücadele, Mısır’daki Giza piramitlerinde gerçekleşecektir. Çünkü aranan tapınak bu bölgededir.

Kim Demiş Kötüyüz Diye?

Kim Demiş Kötüyüz Diye?, efsanevi soygunlara imza atan beş kötü adama odaklanıyor. Bu zamana kadar birçok soyguna imza atan Bay Wolf, Bay Snake, Bay Piranha, Bay Shark ve Bayan Tarantula, şimdi hayatlarının en zorlu işini yapmaya kalkışır. Büyük bir soygun için plan yapan ekip, bu sırada başlarına gelenlere rağmen planlarını uygulayabilecek midir?