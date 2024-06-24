En çok izlenen video izleme platformlarından biri olan Netflix, yeni bir strateji ile gündeme geldi. Şirket daha önce Kenya’da denediği bir yöntemi şimdi Avrupa’da denemeyi düşünüyor. Dünya çapında dijital video izleme platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix’ten şaşırtan haber var; ücretsiz olabilir. Abone sayısını artırmayı hedefleyen şirket, yeni bir yöntem denemeyi düşünüyor, işte detaylar…

Netflix’ten Şaşırtan Haber: Ücretsiz Olabilir!

Netflix tarafından gelen haberlere göre şirket ücretsiz abonelik seçeneği sunabilir. Bu bilgi şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama değil ancak gelen duyumlar bu yönde. Çıkan haberlere göre Netflix reklam ile desteklenmiş tamamıyla ücretsiz bir abonelik hizmeti vermeyi düşünüyor.

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Marka, daha evvel bu yöntemi Kenya’da uygulamış ve 2023 yılında uygulamayı sona erdirmişti. Şimdiki planı ise bazı Avrupa ülkelerinde ücretsiz abonelik hizmeti sunmak. Avrupa ve Asya’daki Almanya ve Japonya gibi ülkeler ilk etapta düşünülen bölgeler. Almanya ve Japonya, ücretsiz TV kanallarının yaygın olduğu ve bununla birlikte reklam gelirlerinin de yüksek olduğu ülkeler. Bu sebepten Netflix ilk olarak söz konusu ülkelerde reklam destekli ücretsiz abonelik opsiyonu sunmayı planlamakta.

Günümüzde yalnızca şirket içi görüşme seviyesinde olan bu stratejik planın ne zaman hayata koyulacağı belli değil. Ancak bu plan özellikle düşük gelirli, insanların Netflix aboneliğine bütçe ayıramadığı ülkelerde Netflix’in oldukça işine yarayabilir ve şirket abone sayısını artırarak büyümesine ivme katabilir. Bununla birlikte Netflix’in reklam gelirlerinin de artmasını sağlayabilir.

Netflix Ücretsiz Abonelik Servisi Reklamla Desteklenecek

Abone sayısını ve gelirini artırmayı hedefleyen Netflix bahse konu planı ABD için düşünmüyor. Zira ABD’de şirketin müşteri tabanı oldukça yaygın. Tüm bunların yanı sıra reklamla desteklenen ücretsiz abonelik servisi, henüz istenen başarıyı yakalamış durumda değil. Bu strateji ile birlikte dahi Netflix reklam gelirleri pazardaki sıkı rakipleri olan Hulu, Prime Video ve Peacock’tan daha düşük seviyede seyrediyor.

Netflix gelirini ve abone sayısını artırmak için böyle bir strateji düşünse de platformun şimdiye dek reklamsız hizmet verdiği ve akıllarda böyle yer edindiğini belirtmekte fayda var. Elbette reklamlı ve ücretsiz abonelik hizmeti aktifken yine klasik Netflix abonelikleri devam edecektir ancak bu servisin marka imajını nasıl etkileyeceği belli değil. Bakalım ilerleyen proseste Netflix’ten nasıl açıklamalar gelecek, hep birlikte göreceğiz.