Nexus Mods 10 Milyar İndirme ile Rekor Kırdı

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Pek çok video oyunu için çeşitli modların yer aldığı, mod yazarları tarafından yazılarak kullanıcıya sunulduğu platform olan Nexus Mods, PC modlama sitesidir. Nexus Mods’un açıkladığı verilere göre sitede günlük 10 milyon mod indiriliyor. Pek çok ünlü oyun için modların bulunduğu Nexus Mods, 10 milyar indirme rakamına ulaşarak büyük bir eşiği aştı. İşte şirketin konu ile ilgili açıklamaları…

Nexus Mods 10 Milyar İndirme ile Önemli Bir Eşiği Aştı

Dünyanın en büyük mod sitesi olan Nexus Mods; Skyrim, Cyberpunk 2077, Fallout 4, Fallout: New Vegas, gibi popüler ve üst segment oyunlar dahil olmak üzere 2650’den fazla oyun desteklenmekte olup 540 bini aşkın mod bulunmaktadır. Bununla birlikte sitede 128 bini aşkın mod yazarı bulunmaktadır. 5,5 milyon civarı üyeye sahip olan site dünya çapında en çok kullanılan mod sitelerinden biridir.

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Nexus Mods 10 milyar indirme sayısını açıklarken daha kolay anlaşılması açısından birtakım benzetmeler kullanmıştır. Bu kapsamda şirket, “Her saniyede bir dosya indirilse tüm dosyaların indirilmesi 317 yıl sürer. Her indirmeyi bir dilim pizzayla kutlasaydık bu pizza Manhattan adasının 15 katı büyüklüğünde olurdu.” dedi. Şirket günlük 10 milyon indirme gerçekleştiğini de açıklamasında belirtti.

Mod İndirme Sayısında Skyrim Açık Ara Liste Başı Oldu

Nexus Mods’un açıkladığı verilere göre bahse konu 10 milyar indirme sayısının yarısı tek bir yapıma ait; The Elder Scrolls V: Skyrim. Nexus’un bu olduka yüksek indirme sayısından çok bu indirime sayısının yarısının bir oyuna ait olması kullanıcıları en çok şaşırtan bilgi oldu. Oyun tutkunları, modlama konusuna ilgili olanlar Nexus Mods’a büyük ilgi göstermektedir. Özellikle Skryim modlama topluluğu, oyunu liste başına çekmeyi başarmıştır.

Bethesda yapımı Skyrim özel sürümü 3,8 milyar mod indirme sayısına ulaşmış olup orjinal sürümde ise 2 milyara yakın mod indirilmesi gerçekleşmiştir. Gerçekten bu rakamlar dudak uçuklatır cinsten şaşırtıcı derecede büyük. Yine Bethesda’nın geliştirdiği oyunlardan olan Fallout 4 de 1,3 milyar mod indirme sayısı ile Fallout: New Vegas ise 510 milyonu aşkın mod indirme sayısı ile listenin en üst sıralarında yer almaktadır.

Bethesda yapımı olan oyunlar modlama konusunda öne çıkmış olsa da CD Projekt RED’in The Witcher 3’ü ve Cyberpunk 2077’si, Eric Barone’un Stardew Valley’i de en çok modlanan oyunlar listesinde yer bulmuştur. Nexus’un 10 milyar mod indirme sayısını aşması site topluluğunun tutkuyla çalıştığının bir göstergesi denilebilir. Modlar oluşturarak var olan oyuna yeni grafikler, farklı oynanış yöntemleri eklemek, oyunculara yeni deneyim fırsatları sunmak modlama yapanları oldukça heyecanlandırmaktadır.

Mod Yazarı Ne Kadar Kazanır?

Oyun dünyasında önemli bir yer edinen modlar arttıkça, kullanıcının aklına da doğal olarak; mod yazarları ne kadar kazanıyor, sorusu geliyor. Bu kapsamda Nexus Mods, şimdiye dek mod yazarlarına 7 milyon doları aşkın ücret ödendiğini açıkladı. Mod geliştiricilere aylık ortalama olarak 300 bin doları aşkın ücret verildiğini açıklayan Nexus, kısa bir zaman içerisinde oluşturduğu mod, eşsiz bir indirme sayısına ulaşan mod yazarına premium üyelik vereceğini deklare etti.