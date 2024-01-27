Ana Sayfa » Oyun Nintendo Switch 2 2024’te Piyasaya Çıkacak, İşte Tahmini Fiyatı – 27 Ocak 2024 Oyun Nintendo Switch 2 2024’te Piyasaya Çıkacak, İşte Tahmini Fiyatı – 27 Ocak 2024 Emine Emre 15 Görüntüleme

Taşınabilir oyun konsolu pazarının güçlü aktörlerinden olan Nintendo Switch’in yeni nesil versiyonu için az bir zaman kaldı. Ülkemizde kullanımı çok yaygın olmasa da Nintedo Switch küresel pazarda yüksek talep gören el konsollarından biri durumunda. Cihaz hakkında yeni gelen duyumlara göre Nintendo Switch 2 2024’te piyasaya çıkacak, peki özellikleri ve fiyatı hakkında neler biliniyor; inceleyelim…

Nintendo Switch 2 2024’te Piyasaya Çıkıyor

Nintendo ilk taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo Switch’i 2017 yılında, aynı modelin OLED panele sahip olanı ise 2021 yılında piyasaya sürmüştü. Nintendo’nun yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığı biliniyor ve bu yeni nesil konsolu ise uzun zamandır sızıntılarla gündeme geliyor. Şirkette NG adı ile geliştirilmekte olan Nintendo’nun yeni oyun konsolu hakkındaki yeni duyumlara göre, bu yıl bitmeden yeni cihazın tanıtımı yapılacak ve piyasaya çıkmasına da az bir zaman kaldığı tahmin ediliyor.

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Bloomberg’in yayımladığı bir raporda yer alan bilgilere göre cihazın tanıtımı 2024 yılında yapılacak. Omdia analisti Hiroshi Hayase’ye göre cihaz bu yıl içerisinde de piyasaya sürülecek. Merakla beklenen Nintendo’nun yeni nesil konsolu teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım bakımından da inovatif değişimler barındırıyor.

Nintendo Switch 2 Özellikleri

Rapora göre Nintendo Switch 2, 8 inç LCD ekrana sahip olacak. Ekran bakımından hali hazırda piyasada bulunan standart Switch modelinin paneli 6,2 inç, OLED panele sahip modelin paneli ise 7 inç büyüklüğünde. Yani markanın yeni nesil konsolunun ekranı diğer modellerden büyük olacak.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Nintendo’nun yeni nesil konsolu hakkındaki daha önce de birtakım sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bahse konu duyumlara göre cihaz, NVIDIA Tegra T239 GPU işlemcisinden güç alacak. Cihazda DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteği bulunurken kare oluşturma ( Frame Generation) teknolojisi bulunmayacak. Yeni nesil konsol, ışın izleme konusunda ise PlayStation 5 ve Xbox Series X / S cihazlarından bile daha yetenekli olacak.

Nintendo Switch 2’nin sızdırılan tüm özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Nintendo Switch 2 Ekranı: 8 inç – LCD

Nintendo Switch 2 İşlemci: Nvidia Tegra 239

Nintendo Switch 2 Grafik: Ray Tracing Desteği – 1080p oyun oynama

Nintendo Switch 2 RAM: 8 GB – LPDDR5

Nintendo Switch 2 Depolama: 64 GB

Nintendo Switch 2 DLSS: DLSS 2

Nintendo Switch 2 Fiyat: 400 dolar civarında (tahmin edilen)

Nintendo Switch 2 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo, sızıntılara konu olmuş herkesin merakla beklediği yeni nesil taşınabilir oyun konsolu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Tüm bu bilgiler sızıntılar ışığında derlenmiştir. Cihazın 2024 Kasım ayına kadar piyasaya sürülmüş olması bekleniyor. Nintendo Switch 2 fiyatı konusunda ise dijital sürümünün yaklaşık 400 dolar; fiziksel sürümünün ise yaklaşık 450 dolar olacağı tahmin ediliyor.