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Nintendo Switch 2 oyun konsolu ile ilgili, güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, oyun sektörünü üzdü diyebiliriz. Konsol piyasasının en popüler konsollardan biri olan Nintendo Switch’in yeni nesil versiyonu, 2024 yılında tanıtılacaktı ancak gelen duyumlara göre cihaz biraz daha ileri bir tarihte oyuncuyla buluşacak. Nintendo Switch 2 çıkış tarihi 2025 yılına ertelendi. Nintendo bu yıl için farklı bir yol izleyecek, işte detaylar…

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi 2025 Yılına Ertelendi

Nintendo Switch oyun konsolu 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve bugüne kadar geçen süre içerisinde konsol piyasasının en beğenilen cihazlarından biri olmuştu. Rekor seviyelerde gerçekleştirdiği satış rakamları ile oyun sektörünü şaşırtan ve de sektörün vazgeçilmezi olan cihaz, rakiplerinin yeni nesil konsolları piyasaya sürmesi ile teknolojik bakımdan geri kalmaya başladı. Özellikle PlayStation 5 ve Xbox Series oyun konsolları, Nintendo Switch’i teknolojik bakımdan yenilenmeye sürükledi.

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Bu kapsamda yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2’nin geliştirme sürecinde olduğunu hemen hepimiz biliyor ve cihazın piyasaya çıkmasını dört gözle bekliyoruz. 2024 yılında oyuncuyla buluşacağı söylenen konsol hakkındaki yeni iddialar ise konsolun çıkışının 2025 yılına ertelendiğini gösteriyor. Bu kapsamda güvenilir bir kaynak olarak nitelendirilen PH Brazil, paylaştığı bir rapor ile Switch 2’yi bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

PH Brazil’in yayınladığı rapora göre cihazın çıkışı 2025’in bahar aylarında yapılacak. PH Brazil bu bilgiyi farklı kaynaklardan doğrulattığını deklare etti. Bununla birlikte, ertelemenin sebebi ise henüz bilinmiyor.

PH Brazil’in İddiaları Farklı Kaynaklar Tarafından Doğrulandı

PH Brazil’in açıkladığı bilgiyi Youtube’da “O X do Controle” kanalı da doğruladı ve Nintendo’nun 2024 yılında hali hazırda piyasada bulunan Switch konsolunu destekleyeceğini belirtti. O X do Controle’e göre Nintendo birtakım küçük bütçeli oyunları birinci nesil Switch’de yayınlayarak konsolun ömrünü uzatmayı planlıyor. Belirtilene göre bu strateji ile marka Nintendo Switch oyun konsolu stoklarını tüketmeyi hedeflemekte. Bu sayede marka, yeni nesil oyun konsoluna da hazırlık yapmış olacak.

Nintendo Switch 2 oyun konsolunun ertelenmesi ile ilgili bir doğrulama da Video Games Chronicle’ın yazarı Andy Robinson’dan geldi. Konu hakkındaki duyumlarını paylaşan Robinson, PH Brazil’in yayınladığı raporu doğruladı. Robinson’un aktardığı bilgilere göre Nintendo üçüncü parti yayıncılara yeni nesil oyun konsolunun 2025 yılına ertelendiğini belirtmiş.

Nintendo Switch 2 Ne Zaman Çıkacak?

Andy Robinson’un belirttiğine göre marka, Nintendo Switch 2’nin çıkışına sağlam bir oyun kütüphanesi ile yetişmek istiyor. Tıpkı Robinson gibi Bloomberg de ertelenme haberini doğrulamış durumda. Tabii bu bilgiler Nintendo tarafından doğrulanmış değil. Marka bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak görüldüğü üzere bilgiler sağlam kaynaklardan geliyor. Bakalım, dört gözle beklenen cihaz ne zaman oyun severlerle buluşacak…