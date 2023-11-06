Nintendo Switch 2 oyun konsolunu özellikleri ve performansı merakla beklenirken, dijital teknik videolarıyla ünlenen bir Youtube kullanıcısı konsol hakkında yeni bir video yayımladı. Videoda Nintendo yeni nesil konsolun işlemcisi hakkında ayrıntılara yer veriliyor. Yeni işlemcisi ile Nintendo Switch 2 performansı nasıl olacak, bakalım…

Nintendo Switch 2 Performansı Nasıl Olacak?

Nintendo Switch oyun konsolu 2017 yılında piyasaya çıkmış ve kısa süre içerisinde popülarite kazanmıştı. Nintendo Switch hibrit yapısı ve sahip olduğu çok çeşitli oyunları ile kullanıcıları oldukça memnun etmekte idi. Bununla beraber gelişen teknoloji ile birlikte Play Station 5 ve Microsoft Xbox Series oyun geliştiricilerini yeni nesle yöneltti. Eski nesil oyunların geride kalması ve yeni nesil teknoloji ile geliştirilmesi ile birlikte Nintendo Switch geri planda kaldı. Switch de rekabetten uzak kalmamak için bu alana doğru yöneldi ve Nintendo Switch 2 üzerinde çalışmalara başladı.

Yeni nesil teknoloji ile üretilen oyunlardaki çözünürlü kalitesi oyuncular tarafından çok beğenilince Switch biraz geride kaldı. Neticede ise şirket piyasadan kopmamak için Switch 2’ye yoğunlaştı. Nintendo’nun yeni konsolu hakkında gelen detaylar ise oyuncuları oldukça heyecanlandırıyor.

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Nintendo Switch 2 İşlemcisi Hakkında!

Ürünlerin teknik videolarını paylaşan Digital Foundry, Switch 2 işlemcisi hakkında bazı bilgiler paylaştı. Söz konusu paylaşıma göre Nvidia Tegra T234 işlemcisinin bira değiştirilmiş bir hali, T239 olarak adlandırılıyor, bahse konu ürüne güç verecek. Bu bilgi, yaklaşık 2 yıl önce bir X kullanıcısı tarafından da dile getirilmiş ve T234’ün kırpılmış bir bölümünün Nintendo konsolunda kullanılacağı aktarılmıştı. Digital Foundry söz konusu işlemcinin konsolun performansına nasıl etki edeceğinden bahsetti.

Nvidia’nın T234 işlemcisinin kırpılmış bir hali olacağı düşünülen Tegra T239, özelleştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Nvidia Tegra T239; CPU bakımından 8 tane ARM A78C çekirdeğine, GPU bakımından ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak. Çip, 128-bit veri yoluna sahip ve LPDDR5 teknolojisini destekleyecek. Bununla birlikte T239 maksimum 102GB/s bellek hızına izin verecek. Buna göre enerji verimliliği bakımından şirketin birtakım değişiklikler yapması beklenmekte.

Nvidia Tegra T234 çipi otomotiv sektöründe kullanılan ve pek çok akıllı otomobile güç veren bir yapıda. T234’ün boyutu 455 mm2 ve bu boyut ile Xbox Series X’te kullanılan çipten bile büyük. Nvidia T234, 12 adet ARM A78AE CPU çekirdeğine, 2048 CUDA çekirdekli Ampere GPU birimine sahip ve 256-bit veri yolu bulunuyor. T234, Samsung’un 8nm sürecinde üretilmekte. Nvidia T234 özellikleri ile T239 özelliklerine baktığımızda T239’un özelleştirilmiş bir yapıda olduğunu görebiliyoruz.

Linux projesine dahil edilen Nvidia kodlarına bakıldığında Ada Lovelace mimarisinden güç alan bir medya motoruna sahip olacak olan T239’un, bazı popüler medya kodeklerini de desteklemesi bekleniyor; örneğin Nintendo’nun yeni konsolu AV1 gibi. Bununla birlikte bahse konu yonga setinde DLSS 3 Frame Generation’a güç veren optik akış hızlandırıcının da yer alacağı düşünülmekte. Optik akış hızlandırıcının ise Ampere mimarisine sahip olması bekleniyor. Ve bunlara ek olarak Nvidia T239’un DisplayPort veri yolu ile HDMI 2.1 teknolojisini de destekleyecek.

Nintendo Switch 2 Özellikleri Neler?

Nintendo Switch 2 hakkında açıklanan duyumlara göre, performansının nasıl olacağına ilişkin bir öngörü sahibi olmak için Digital Laundry (DF), bir sistem hazırladı. Bu sitemde Intel Core i7 1360p işlemcili ve 16GB 4800MHz LPDDR5 bellekli Dell Vostro 5630 kullandı. Switch 2’nin performansına yakın sonuçlar alabilmek için GPU’nun frekansı 750MHz’e düşürüldü. Hazırlanan sistem pek çok teste tabi tutuldu; sonnuçları ise oyuncuları umutlandırdı.

Hazırlanan sistem DF tarafından ilk olarak Matrix Awakens demosunda kullanıldı ve burada pek başarı sağlanamadı. Akabinde sistem Death Stranding, Control, Cyberpunk 2077 ve A Plague Tale: Requiem de denendi ve bu oyunlarda başarı sağlandı. Bu oyunlarda, DLSS sayesinde 1080p çözünürlükte 30fps performansı elde edildi; 720p çözünürlükte ise performansın arttığı gözlendi. Bununla birlikte sistem, DLSS performans modunda 1440p çözünürlükte Death Stranding’i çalıştırmayı başardı.

Nintendo Switch 2 Işın İzleme Performansı!

Bu geniş çaplı test çalışmasında RTX 2050’nin ışın izleme performansı da test edildi. Test sonuçlarına göre ışın izleme aktif bir şekilde çalıştı ve DLSS teknolojisinin Nintendo Switch 2 de büyük yer edineceği belirtildi. DF’nin gerçekleştirdiği denemeler neticesinde 4K çözünürlükle ilgili söylemlere de bir cevap bulunmuş gibi görünmekte. DF, diğer yapımlarla kıyaslandığında 4K çözünürlüğün yalnızca bir hayalden ibaret olduğunu düşünse de Tegra T239’da var olan özel derin öğrenme modülünün DLSS’de kullanılması ile belki de 4K çözünürlüğe ulaşılabileceğini aktarmakta.

Nintendo Switch 2’nin performansı dışında Nintendo yeni konsolunun sahip olacağı bir özellikten de bahsetti. Hali hazırda Play Station 5 sisteminde var olan sıkıştırma modunun T239’da da olacağını aktaran DF, bu özellik sayesinde oyunların kaplayacağı yerin azalacağını ve indirme hızının artacağını belirtti. Nintendo Switch 2’de hangi depolama yöntemi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor ancak SSD çözümünün kullanılmasının dosya sıkıştırma modunu artırması bekleniyor.

Nintendo Switch 2 Ne Zaman Satışa Sunulacak? Nintendo Switch 2 Hakkındaki Yorumlar!

Yukarıda bahsedilen testlerin yalnızca bir deneme olduğu ve gerçeği tam olarak yansıtmayacağı bilinmeli. Duyumlardan öğrenilen yeni konsolun özellikleri düşünüldüğünde Nintendo Switch 2 hibrit konsolun oyuncuları mutlu etmesi bekleniyor. 8 GB ya da 12 GB’lin bir sistem belleğine sahip olması beklenen konsol, bu sayede yüksek performans sergileyebilir. Konsolda Ampere grafik birimi ve Cortex A78 işlemcisinin yer alması bekleniyor ve bu da hibrit konsolda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Nintendo Switch 2’nin hem taşınabilir hem de ev konsolu olması bakımından Play Station 4’e benzer bir performans sergilemesi bekleniyor ki bu da oyuncuları oldukça memnun edeceğe benziyor. Nintendo’nun yeni konsolunun 2024 yılında piyasaya çıkması ve oyuncu ile buluşması bekleniyor.