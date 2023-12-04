Nintendo Switch 2 Samsung OLED Ekranla Gelecek

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2, oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Cihazın özellikleri hakkında henüz resmi tanıtım ya da açıklama yapılmamış olsa da duyumlar gelmeye devam ediyor. Nintendo Switch 2 hakkındaki son haberlerde cihazın OLED ekranı konuşuluyor. Söylenene göre Nintendo OLED ekran için Samsung ile görüşme halinde.

Nintendo Swtich 2 Samsung OLED Panele Sahip Olacak!

Nintendo yeni oyun konsolu için gereken OLED panel ekran için BOE ile görüşmeler yapıyordu. Nintendo, dünyanın en büyük OLED, LCD ve esnek ekran üreticilerinden biri olan Çinli marka BOE ile görüşmelerinin ardından yönünü Samsung’a çevirmiş görünüyor. İki şirketin hangi konuda anlaşamadıkları bilinmiyor ancak Samsung ile BOE arasında olan davanın konuyla ilgisi olabilir. Bilindiği üzere Samsung, kısa bir zaman önce patent ihlali iddiası sebebi ile BOE’ye dava açmıştı.

Valve de geçtiğimiz ay satışa çıkan Steam Deck oyun konsolu ekranı için BOE ile görüşmeler yapmıştı ancak Steam Deck, Samsung marka bir OLED ekrana sahip oldu. Sebebi kesin bilinmese de görünen o ki BOE’ye bir yüz çevirme durumu söz konusu.

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Samsung OLED Ekran Teknolojisinin Oyun Konsoluna Kattıkları

Valve’nin oyun konsolu Steam Deck’te bulunan Samsung OLED ekranlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Samsung marka OLED ekranların görüntü kalitesi, konsolun performansını da üst seviyeye taşıyor. Nintendo’nun Samsung ile iş birliği yapma ihtimali oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Çünkü OLED ekranla konsolun görüntü kalitesi bir üst segmente çıkıyor diyebiliriz.

Samsung OLED Ekran ile Nintendo Switch 2 Çok Konuşulacak!

OLED ekranlarda yüksek kontrast seviyesi ve daha parlak renkler elde ediliyor. Görüntü kalitesinin, canlı ve parlak renklerin oldukça önemli olduğu oyun konsollarında ekranın önemi de büyük oluyor. Bu bakımdan kaliteli bir OLED ekrana sahip olan oyun konsolları, oyuncu gözünde öncelik kazanıyor.

Samsung Oled ekrana sahip olacağı düşünülen Nintenda Switch 2, OLED ekran teknolojisiyle donatılmış olacağından hem görsel hem de donanımsal bakımdan cihaz ekstra özellikler barındıracak. Oled ekran sayesinde Nintendo’nun yeni konsolunda renk geçişleri, renklerin parlaklığı, karanlık sahnelerdeki üstün kalite, oyuncuları cezb edecek.

Nintendo Switch 2’nin Samsung Oled ekran ile birlikte piyasada büyük ses getireceği düşünülüyor. Ekran kalitesi ve gelişmiş oyun özellikleri ile birlikte üstün kalitede olması beklenen yeni nesil oyun konsolu trend belirleyici bir konumda olabilir.