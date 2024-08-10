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Uzun zamandır Nintendo’nun yeni oyun konsolu üzerinde çalıştığı söylenmekte. Henüz cihaz hakkında pek fazla bir detay bilinmese de Nintendo Switch 2 şarj ve soğutma özellikleri belli oldu. Nintendo Switch 2’nin 2024 bitmeden tanıtılması bekleniyordu ancak bu süre 2025 Mart ayına ertelenmiş olabilir. İşte Nintendo yeni konsolu hakkında ortaya çıkan detaylar.

Nintendo Switch 2 Şarj ve Soğutma Özellikleri Belli Oldu

Heyecanla beklenen Nintendo Switch 2 soğutma ve şarj özellikleri hakkında yeni duyumlar mevcut. Bu kapsamda yeni oyun konsolunun iki soğutma sistemi ile gelebileceği söylenmekte. Fark yaratan ikinci soğutma sisteminin konsolun kasasında konuşlanması beklenmekte. Bu sayede konsolun performansının da ilk nesil oyun konsoluna göre daha yüksek olacağı düşünülmekte.

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Söz konusu ikincil soğutma sisteminin Nintendo taşınabilir oyun konsolunu rakiplerinin önüne çıkarması beklenmekte. Cihaz hakkında belli olan bir diğer husus ise şarj özelliği. Nintendo Switch 2’nin 60W şarj desteği barındıracağı ve böylece daha hızlı şarj olabileceği söylenmekte.

Nintendo’nun yeni el konsolu hakkında ortaya çıkan diğer özelliklere de değinmek gerekirse; cihazın NVIDIA Tegra 239 yonga setinden gücünü alacağı söylenmekte. NVIDIA Tegra 239 işlemci; Ampere grafik birimine sahip, 8 tane Cortex A78 ARM çekirdeğine sahip bir yonga seti. Bunun haricinde bahse konu taşınabilir konsol 12 GB RAM ve Samsung V-NAND kartı özellikleri ile gelecek.

Nintendo Switch 2 Ne Zaman Çıkacak?

Nintendo Switch 2 oyun konsolu NVIDIA DLSS özelliğini de barındıracak ve bununla birlikte konsola özel oyunlar da tanıtılacak. Nintendo yeni el konsolunun aslında 2024 bitmeden tanıtılması bekleniyordu; önceden çıkan haberler bu şekilde idi. Lakin yeni sızıntılara göre Nintendo Switch 2 çıkış tarihinin 2025’in Mart ayında olacağı söylenmekte. Eğer söylendiği gibi yeni konsolun çıkışı Mart ayında gerçekleşirse ilk konsolun piyasaya çıkışın 8. yılında yeni konsol kullanıcıya sunulmuş olacak.

Nintendo Switch 2017 yılında çıkış yapmış ve oyun severler tarafından oldukça beğenilerek popüler oldu. Marka 2019 yılında Switch Lite sürümünü, 2021 yılında ise Switch OLED sürümünü piyasaya sundu. Uzun zamandır da yeni versiyon olan Switch 2 beklenmekte. Sızıntılara göre Nintendo taşınabilir oyun konsolunun çıkışına az bir zaman kaldı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 2025 bahar aylarında tanıtım gerçekleşebilir. Nintendo Switch 2 hakkında ortaya çıkan yeni detayları siz Cepkolik okurlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz.