N64 Oyunları artık Avrupa’da yeni versiyonlara sahip olacak

Nintendo Switch Online sistemi ile birlikte N64 oyunları yenilenmiş şekilde yeniden piyasa çıkacak ve 60hz de oynanabilecek. (Nintendo Avrupa onayladı.) Eurogamer’ın bazı endişeleri ise yok değil. Daha önceden yenilenen ve piyasa çıkarılan eski n64 oyunları Avrupada (Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of time) kısıtlı şekilde yalnızca 50hz olarak oynanabiliyordu.



Eskiden televizyonlara göre Avrupada standart 50hz (PAL), Amerikada ise 60Hz’ydi (NTSC). Özetle; Avrupa televizyonlarında gösterilen görüntü saniyede 50 defa, Amerikada ise 60 defa yenilenirdi. Bu genel televizyon programları için bir problem değildi (Televizyonlar genelde Amerikada 30, Avrupa’da ise 25 fps olarak çalışırdı.) ama iş oyunlara gelince değişiyor ve tüketici deneyimini çok etkiliyordu.



Nintendo’nun anonsunda sonra bir çok yerden endişeler dile getirildi. Eurogamer’ın raporuna göre yapılan anons yayınında Nintendo İngiltere versiyonu oyunlar gözle görülür şekilde yavaş çalışıyordu. Sorulduğu zaman Nintendo yorum yapmadı.





Nintendo daha sonra yaptığı açıklamada Wii dahil bir çok oyunun Avrupa’da 60hz’yi destekleyeceğini açıkladı. Ekim sonuna doğru çıkacak oyunlardan bazıları şunlar; Sega Genesis, The Legend of Zelda: Majora’s Mask ve F-Zero X. Bu servisin aylık ücreti ise daha açıklanmadı.