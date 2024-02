Ana Sayfa » Oyun Nintendo Switch Satışları 139 Milyonu Aştı Oyun Nintendo Switch Satışları 139 Milyonu Aştı Emine Emre 1 Görüntüleme

Nintendo, oyun konsolu rekabetinde tam gaz ilerlemeye devam ediyor. Nintendo, yakın zamanlı satış rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre Nintendo Switch satışları 139 milyonu aştı. Nintendo’nun açıkladığı verilere göre satış rakamı bakımından PlayStation 4 ile Game Boy’u geçen Nintendo Switch oyun konsolunun, Playstation 2 satış rakamlarını da geçebileceği öngörülüyor.

Nintendo Switch Satışları 139 Milyonu Aştı

Popülerliği gün be gün artan Nintendo Switch el konsolu, oyun konsolu rekabetinde inanılmaz bir yükselme kaydediyor. Japonya merkezli teknoloji ve video oyun şirketi Nintendo’nun yaptığı resmi açıklamalara göre 2023’ün son çeyreğinde küresel çapta Nintendo Switch satışı 6,9 milyon adet civarında gerçekleşti. 6,9 milyonun 4,48 milyon adetini Nintendo Switch OLED modeli oluşturuyor. Bunun yanı sıra son çeyrekte 1,27 milyon adet Switch Lite satışı gerçekleşirken, standart Switch modelinde ise bu rakam 2,15 milyon kadar oldu.

2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch’in totalde ise 139,3 milyon adet satıldığı şirket tarafından deklare edildi. Söz konusu konsol satışları geçtiğimiz yıl 122 milyon adeti aşarak PS4 ile Game Boy’u geride bırakmıştı. Nintendo Switch’in bu hızlı ilerleyişine bakılırsa önümüzdeki sene cihazın, Nintendo DS ve PS2’yi geride bırakma ihtimali oldukça yüksek. Eğer bahsi geçen konsolların satış rakamlarını da geçerse Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satan konsolu unvanını alabilir.

Tüm zamanların en çok satan oyun konsollarını listelemek gerekirse:

PlayStation 2 – 155 milyon adet

Nintendo DS – 154.02 milyon adet

Nintendo Switch – 139,3 milyon adet

Game Boy ve Game Boy Color – 118.69 milyon adet

PlayStation 4 – 116.6 milyon adet

PlayStation – 102.49 milyon adet

Nintendo Wii – 101.63 milyon adet

PlayStation 3 – 87.4 milyon adet

Xbox 360 – 84 milyon adet

Game Boy Advance – 81.51 milyon adet

Nintendo’nun En Çok Satan Oyunu Yine Mario Kart 8 Deluxe Oldu

Satış rakamları hakkında açıklamalarda bulunan Nintendo yazılım kategorisinde de öne çıkanları açıkladı. Bu kapsamda The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023’ün son çeyreğinde 780 bin civarında satı rakamına ulaşırken, oyunun toplam satış rakamı ise 20,2 milyonu aştı. Bunun yanı sıra Super Mario Wonder satışları 12 milyon adete ulaşırken, Super Mario RPG oyunu satışları ise 3,14 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu oyunların yanı sıra Nintendo’nun en çok kopya satan Switch oyunu ise değişmedi ve 60 milyonu aşkın rakamla yine Mario Kart 8 Deluxe oldu.

Son zamanlarda sızıntılarla gündeme gelen ve oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen Nintendo Switch 2 hakkında da açıklama geldi. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, şimdilik Nintendo Switch modelinin ana işleri olduğunu deklare etti.