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Nintendo’dan yeni etkinlik haberi geldi. Nintendo Direct Partner Showcase ve Indie World etkinlikleri 27 Ağustos’ta yapılacak. Peş peşe gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte neler tanıtılacak, Switch 2 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

Nintendo’dan Yeni Etkinlik Haberi Geldi! Neler Tanıtılacak?

Nintendo sürpriz bir şekilde etkinlik haberi duyurdu. X sosyal medya platformunda paylaşılan haberde peş peşe iki etkinliğin birden yapılacağı söylenmekte. Bunlar: Nintendo Direct Partner Showcase ve Indie World. Her iki etkinlikte de farklı konular ele alınacak ve genel manada Switch oyun konsoluna gelecek olan yeni yapımların duyurulması bekleniyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Nintendo 27 Ağustos 2024’te yani bugün gerçekleştireceği lansmanda iki farklı etkinlik birden yapacak. İlk olarak Indie World lansmanı yapılacak ve bu etkinlik bağımsız oyun odaklı olarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda çeşitli güncelleme haberleri ve yeni duyurular gerçekleşebilir. Indie World kısmının yaklaşık 20 dakika kadar sürmesi ve Nintendo Switch için geliştirilen bağımsız oyunların tanıtılması beklenmekte. Nintendo’nun yaptığı X paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz:

Join us tomorrow, August 27 at 7am PT, for an #IndieWorld Showcase followed by a #NintendoDirect Partner Showcase! The livestream, featuring both presentations back-to-back, will be roughly 40 minutes in total.



Watch here: https://t.co/SyxftK1vRR pic.twitter.com/tIs15ggQaM — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 26, 2024

Indie World’un ardından Nintendo Direct Partner Showcase düzenlenecek. Bu kısmında yaklaşık 20 dakika kadar sürmesi bekleniyor. Partner Showcase’de de üçüncü taraf geliştiricilerin Switch oyunları hakkında duyurular yer alacak. Bunun yanı sıra Nintendo bazı birinci taraf oyunlarla ilgili açıklama yapılmayacağını deklare etti, örneğin Metroid Prime 4 ve The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibi.

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Belli mi?

Nintendo’nun bu etkinliği Türkiye saati ile 17:00’da gerçekleşecek. Oyun severler arasında Nintendo deyince akla ilk gelen, uzun zamandır çıkması heyecanla beklenen Switch 2 oyun konsolu oluyor. Bu etkinlik duyurusunda da akla ilk gelen “Switch 2 çıkış tarihi belli mi oluyor” sorusu oldu. Ancak Nintendo etkinlik kapsamında yeni bir konsol haberi gelmeyeceğini duyurdu. Direkt Switch 2 demedi ancak sözlerinden bu konsolu işaret ettiği anlaşıldı.

Amazon CEO’su Christoph Hartmann da Nintendo’nun uzun zamandır beklenen konsolu Switch 2 hakkında bazı söylemlerde bulundu. Switch 2 bekleyenlere çok acele etmemeleri gerektiğini söyleyen Christoph Hartmann’ın sözlerinden konsolun yakın zamanda çıkmayacağı anlaşıldı.

Nintendo’nun bu etkinliğinde pek çok yeni oyunun görücüye çıkması bekleniyor. Etkinlik gerçekleştikten sonra da gelen haberleri siz Cepkolik okurları için paylaşıyor olacağız.