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Nio Birkaç Ay İçinde 2 Tane Daha Otomobil Duyuracak

Nio'nun kurucusu ve başkanı, markanın bu sene 2 adet ek elektrikli otomobil çıkaracağını duyurdu. Mayıs'ta beklenen lansmandan önce sürpriz bir karar.

Cemre Yılmaz

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Nio, Çin Yeni Yılı dönemine ait performans rakamlarını paylaşmak için Pekin’de bir etkinlik düzenledi. Şirketin kurucusu ve başkanı hazır bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı ve Nio’nun gelecek planlarını detaylandırdı. Açıklamalara göre Nio markası, 2 adet daha elektrikli otomobil duyuracak.

Konferanstan sonraki Soru-Cevap oturumunda, Qin Lihong’a Nio’nun ürün yol haritası ve yeni Nio EC7 ile Nio ES8‘in programa göre üretime ve teslimatlara girip girmeyeceği soruldu. Qin sürpriz bir yanıtla EC7 ve ES8’den önce iki aracın daha üretime girebileceğini doğruladı.

Hem EC7 coupe SUV hem de tam boy SUV ES8 geçen yıl Nio Günü’nde tanıtıldı ve teslimatlarının bu yılın Mayıs ayında başlaması planlanıyor. İki ek araç, Nio’nun elektrikli otomobil portföyünü ciddi şekilde genişletecek ve müşteri tabanını ciddi şekilde artırma potansiyeline sahip olacaktır.

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Qin Lihong hangi arabalardan bahsediyordu peki? Aslında oldukça iyi bir fikrimiz var, İnternet ve Çin sosyal medyası gerçek bir hazine. Nio’nun ET5 Shooting Brake’in lansmanını hazırladığını biliyoruz. Araba, testler sırasında birçok kez tespit edildi ve fotoğraflarda çok bitmiş bir ürün gibi görünüyordu.

Ardından, ES8’in daha küçük elektrikli SUV kardeşi olan yeni Nio ES6 var. Bu araba da birçok kez tespit edildi ve şirketin onu modası geçmiş 1.0 platformundan 2.0’a taşıdığını biliyoruz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakCnevPost

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