Nio, Elektrikli Araçlarında Fiyat Düşürdü!

Çin’de azalan elektrikli araç satışları ve Tesla’nın bu yılın başlarında başlattığı fiyat savaşı nedeniyle Nio, büyümeye geri dönmek için fiyat düşürdü. Kötü haber şu ki, bu aynı zamanda yeni sahipler için ücretsiz batarya değiştirme hizmetinin sona ermesi anlamına geliyor çünkü şirketin hâlâ bütçesini dengelemesi gerekiyor. Şu anda şirket, mevcut kullanıcılarına ayda en az dört adet ücretsiz batarya değişimi sunuyor ve bu da önemli şirket masraflarına neden oluyor.

12 Haziran’dan itibaren şirket tüm araçlarını 30.000 RMB (3.900 €) indirimle satacak ve buna ES6 ve ES8 spor donanımları da dahil. Fiyat indirimleri, ayrıca modele bağlı olarak %6 ile %9 arasında değişecek.

Ek olarak, 12 Haziran’dan itibaren para yatıran alıcılar artık ücretsiz batarya takası için uygun olmayacak. Bunun nedeni, şirketin, hizmetin karlılığı azalttığını iddia eden yatırımcılar tarafından inceleme altında olması. 2022’nin ilk çeyreğinde Nio 1,8 milyar RMB (235 milyon €) net zarara sahipken, bu yılın ilk çeyreğinde net zarar 4,7 milyar RMB’ye (613 milyon €) yükselmişti.