NIO ES8 Elektrikli SUV Modeli Satışa Sunuldu!

Bu ayın başlarında NIO, en yeni amiral gemisi elektrikli SUV’si ES8 için Avrupa Tüm Araç Tip Onayı’nı (EWVTA) resmi olarak aldığını duyurdu. EWVTA sertifikası, şirketin Norveç’e ve genel Avrupa pazarına girişi için bir temel oluşturuyor.

NIO ES8, tüm AB ülkelerinde seri üretim ve plaka tescili için resmi olarak onaylanmış. Mayıs 2021’de Çinli otomobil üreticisi, şirketin araçlarını kendi ülkesi Çin dışında ilk kez sattığı Norveç’e girişini de duyurdu. Şirket, ilk modeli ES8’i bu yılın Eylül ayında satacak.

Ayrıca şirket, Norveçli kullanıcılara NIO House’u, Avrupalı ​​kullanıcılar için şirket içi Uygulaması, Güç Değiştirme İstasyonları ve NIO Life’ı kapsayan doğrudan satış ve servis ağını da sunacak.

Elektrikli araç pazarının otomobil pazarında talebin artmasıyla birlikte Çinli markanın bölgeye girişi, bölgede önemli bir oyuncu haline gelebilir. Bu ayın başlarında, markanın elektrikli araçlarının satışlarında büyük artış gördüğünü bildirmiştik, bu nedenle markanın dış pazarlardaki varlığını da genişletmek istediği açık.