Nişancı Oyunu Warframe Mobil Versiyonu 20 Şubat’ta Çıkıyor

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2013 yılında PC ve konsol için piyasaya sürülen Warframe, aradan uzun zaman geçmesine rağmen hal popülerliğini koruyan nadir oyunlardan biri. Ücretsiz oynama imkanı olan oyunun mobile gelmesi bu nişancı oyununu sevenlerin en çok istediği şeylerden biriydi. Sonunda beklenen oldu ve Warframe mobil versiyonu 20 Şubat’ta yani yarın yayınlanıyor. İşte detaylar…

Warframe Mobil Versiyonu 20 Şubat’ta iOS’a Geliyor

Üçüncü şahıs nişancı ve kooperatif oyunu kategorilerinde yer alan Warframe oynaması ücretsiz bir yapımdır. Piyasaya çıkalı on yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen hala beğenilerek oynanan Warframe PC ve konsol oyuncuları tarafından oynanabilmekte idi. Warframe oyuncu beğeni oranı çok yüksek olan bir yapım olup, Steam anketine göre kullanıcıların yüzde 95’inin beğendiği bir oyundur.

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Warframe mobil versiyonu oyun severler tarafından beklenmekte idi ve nihayetinde istenen oldu. Digital Extremes tarafından geliştirilen ve yayınlanan Warframe 20 Şubat’ta iOS kullanıcılarının erişimine açılacak. Digital Extremes tarafından paylaşılan bu haber, stüdyonun bir blog yazısı ile detayı bir biçimde anlatıldı. Bahsedildiği üzere oyunun mobil versiyonu ile klasik versiyonu arasında bir fark bulunmuyor.

Warframe Cross – Platform Özelliğine Sahip

Warframe oyununun çapraz kaydetme özelliği bulunmakta. Bu sayede Waframe’i uzun zamandır oynaya PC ya da konsol oyuncuları mobilde oynamak istediklerinde oyuna baştan başlamak zorunda kalmayacaklar. Cross – platform özelliği PC ve konsollarda bulunduğu gibi mobil versiyonda da bulunmakta. Warframe mobilin tanıtım lansmanının ardından 7 gün içerisinde oyuna mobilden giriş yapanlar bir hediye paketi talep edebilme hakkına sahip olacaklar. Paket kapsamında ise üç günlük bir Affinity Booster ve bir tür kozmetik olan Bombyx Syandana bulunmakta.

Warframe oyununu ilk defa oynayacak olanlar için de geliştirici stüdyonun bir haberi var. Digital Extremes ilk kez oyunu oynayacaklara bir başlangıç paketi sunacak. Bu paketin içeriği ise Aeolak Rifle (Max Rank), Serration Mod (Max Rank) ve 100 Platinum öğe şeklinde. Geliştirici stüdyonun yayınladığı Warframe mobil fragmanında görüldüğü üzere kalite ve oynanış bakımından PC ve konsoldakinden farklı olmayacak. Warframe mobil fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Warframe Android için Ne Zaman Gelecek?

Warframe’in iOS’da yayınlanacak olması, oyunun Android versiyonu hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Warframe Android’de ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı maalesef henüz yok. Bu konuda geliştirici ekipten bir açıklama yapıldığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız. iOs kullanıcıları ise App Store’dan ya da Google Play’den yarından itibaren oyunu indirebilir.

Warframe Mobil Hakkında

2013 yılında piyasaya sürülen Warframe; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows için yayınlanmıştır. Oyunun geliştirici ve yayıncı stüdyosu Digital Extremes’tir. Jonathan Gogul, Joey Adey, Ben Edney ve Mitch Gladney tarafından tasarlanan Warframe üçüncü şahıs bir nişancı oyunudur. Warframe oyuncuları Tennoları kontrol etmektedir. Tennolar, dondurularak yüzyıllar boyu uyutulmuş ve sonunda uykusundan uyanmış eski bir ırktır.