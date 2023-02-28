Nissan 19 Yeni Elektrikli Araç Modeli Üretecek

Nissan, 2030 yılına kadar pazarlara ulaşmak için toplamda 27 elektrikli araçla elektrifikasyon planlarını makul bir şekilde yükseltiyor. Nissan için bunlardan 19 tanesi tamamen elektrikli yeni modellerden oluşuyor.

Şirket, yeni elektrikli araçlarla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşmasa da nelerin geleceğini şimdiden biliyoruz. Şirketin önceki raporları ve çeşitli teaser’ları sayesinde, 3. nesil Nissan Leaf‘in yolda olduğunu biliyoruz. Yine de 5 kapılı bir hatchback olmayacak, yeni Leaf bir crossover’a dönüşüyor.

Nissan Micra‘nın yeni bir elektrikli manevi halefi de geliyor. Bu, yaklaşan Renault 5 ile yakından ilgili olacak ve ikisi, bileşenlerin çoğunu paylaşacak. Üstelik Nissan Juke ve Nissan Qashqai‘nin elektrikli versiyonları da yolda.

19 elektrikli araç daha piyasaya sürecek olan Nissan, yeni ve güncellenmiş stratejisinin yalnızca müşterilerin değişen gereksinimlerine bir yanıt olduğunu iddia ediyor. Gerçekte olan şey, Nissan’ın Renault ile yenilenen işbirliğinin ve elektrikli araç geçişinin şirketin tahmin ettiğinden çok daha hızlı gerçekleştiğinin fark edilmesinin sonucudur.

Şirket, eski model araçlarını da daha az satmayı planlıyor. 2026 yılına kadar Nissan, dünya çapındaki satışlarının en az %44’ünün elektrikli arabalardan gelmesini bekliyor.

Japonya’da Nissan, satışlarının %58’inin önceki planlara göre hafif bir artışla elektrikli otomobillerden gelmesini istiyor. Şirketin Çin pazarına yönelik planları, orada karşı karşıya olduğu sert rekabeti yansıtıyor.