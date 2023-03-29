Nissan Elektrikli R32 Skyline GT-R’ı Tanıttı

Nissan, R32 Skyline GT-R’nin veya fanatik hayranları arasında sevgiyle bilinen Godzilla‘nın elektrikli araç prototipini oluşturma görevini üstlendi.

Nissan, cesur girişimi duyurmak için Twitter’a gitti ve bunun GT-R’a büyük hayranlık duyan, şirkete yeni katılan ve efsaneyi elektrikli yapmak isteyen bir mühendis tarafından yaratıldığını ekledi.

Nissan’ın, elektrikli aktarma organları ve ICE kalıntısı egzoz borusu asılı olan bir arabanın Frankenstein canavarını bir araya getirmesi muhtemeldir. Teaser videosunda stok R-32 ve gerçekten elektriksiz motor sesleri var. Ama eğer bir şans eseri Nissan, uygun bir elektrikli otomobil R32 GT-R’da gerçek bir deneme yapmaya karar verirse, o zaman petrol kafaları çılgına dönecek.

R32 GT-R, modelin üçüncü neslidir, ancak asıl heyecan 1989’da başlamıştır. Bu yüzden R32 GT-R, Godzilla lakabıyla bilinmektedir.

Nissan, 2009’da R32 Skyline GT-R’ı tamamen yenileyerek, artık neredeyse R35’teki bir model kadar ikonik hale getirmişti.