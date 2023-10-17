Nissan Hyper Tourer Konsept Elektrikli Aracını Tanıttı

Nissan‘ın Japonya Mobilite Fuarı‘nda sunacağı ürünleri merakla bekleyenler için şirket, Japon misafirperverliği olan omotenashi’nin özüyle bezenmiş tamamen elektrikli bir minivan konsepti olan Nissan Hyper Tourer’ı tanıttı.

Bu ileri görüşlü araç, yolcu konforuna güçlü bir vurgu yaparak sıradanlıktan uzaklaşıyor. Özellikle dış tasarımı, çevresiyle sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan geleneksel Japon estetiğini yansıtıyor. Keskin karakter çizgileriyle bezenmiş pürüzsüz gövde panelleri, lüks iç mekana bir bakış sağlar. Eğitimsiz bir göz için Hyper Tourer sanki bir Manga çizgi romanının sayfalarından koparılmış gibi görünür.

Hyper Tourer, aerodinamik ve aerodinamik bir dış tasarıma sahiptir ve verimli bir sürüş vaat eder. Otonom sürüş teknolojisi pilotluk görevini üstlenerek yolcuları sürüşün sıradan yönlerinden kurtarıyor. Ayrıca, aracın kumiko desenli jantları ve bele kadar uzanan farları Japon zarafetine bir dokunuş katarak onu görülmeye değer kılıyor.

Hyper Tourer, Nissan’ın EV Teknoloji Vizyonu sayesinde iç mekanda ferahlığa öncelik veriyor. Bu yenilikçi teknoloji, kompakt unsurları yüksek enerji yoğunluklu tamamen katı hal bataryalarla birleştirerek benzersiz bir otomobil ambalajı sağlıyor. Bu, düşük bir ağırlık merkezi ile sonuçlanır ve gelişmiş e-4ORCE dört tekerlekten kontrol sistemi ile birleştiğinde yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlar. İç mekanda, dijital unsurları doğa unsurlarıyla harmanlayan Japon kumiko ve koushi desenlerini içeren bir baş üstü konsolu ve zemin aydınlatması bulunmaktadır.

Hyper Tourer, kullanıcıların hareket halindeyken evlerine, mağazalarına ve ofislerine elektrik sağlamalarına olanak tanıyan güçlü bir batarya ile desteklenen V2X (Araçtan Her Şeye) işlevselliği ile donatılmıştır. Ancak Nissan, bataryanın özellikleri konusunda ağzını sıkı tutmayı tercih etti.

Hyper Tourer’ın otonom sürüş özelliği, sürüş deneyimini başka bir seviyeye taşıyarak varış noktasından ziyade yolculuğa vurgu yapıyor. Sürücü koltuğu 360 derece dönebiliyor ve böylece dönmeden kesintisiz görüşme yapılabiliyor. Arka yolculara navigasyon ve sesi kontrol etmelerini sağlayan giyilebilir bir ekran sunuluyor ve tüm yolcular arasında birlik duygusu teşvik ediliyor. Ayrıca, bir yapay zeka sistemi yolcuların biyometrik özelliklerini izliyor ve araç içi ortamı buna göre ayarlıyor – kalp atış hızının yükselmesi rahatlatıcı bir müziği harekete geçirebiliyor.

Nissan Hyper Tourer, lüks ve rahatlığı şık bir pakette bir araya getiren fütüristik bir yolculuk vizyonunu temsil ediyor. Bununla birlikte, tasarımı o kadar avangart ki, gelecekte bile hala fütüristik olarak kabul edilebilir.

Görünüşe göre Nissan grup seyahati kavramını yeniden tanımlamak için çabalıyor, ancak bu vizyonun gerçekleşmesi oldukça uzak. Hyper Tourer daha çok Manga ve bilimkurgu oyunlarına tutkun grafik tasarımcıların eseri gibi görünüyor. Bu konsepti neler bekliyor? En iyi ihtimalle, Leaf’i andıran farları ve Ariya’dan esinlenen güç aktarma organlarıyla güncellenmiş bir Nissan Staria’ya dönüşebilir. Bu nedenle, Hyper Tourer’ı çevreleyen yüksek beklentilerin yumuşatılması gerekebilir.