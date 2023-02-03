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Nissan, Max-Out konseptini gerçek hayatta tanıtıyor

Ahmet Ekinler

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Nissan, Max-Out konseptini gerçek hayatta tanıtıyor

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Nissan, Japonya’nın Yokohama kentindeki genel merkezinde Nissan Futures adlı bir ay sürecek bir etkinlik düzenliyor. Orada bulabileceğiniz en ilginç otomobillerden biri de Max-Out Convertible. Konsept, 2021’de dijital formatta tanıtıldı, ancak 1 Mart’a kadar Yokohama şehrinde otomobil severleri bekliyor olacak.

Cabrio, fütüristik siberpunk estetiğini ödünç alıyor ve Tron filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Tekerlekler farklı ışık düzenlerine sahip LED’lerle geliyor, direksiyon simidi de aydınlatılmıştır ve ona hareketli bir ön panel eşlik ediyor.

Nissan, konseptin herhangi bir özelliğini açıklamadı ancak daha önce çevik kullanım ve hassas direksiyon tepkisine odaklandığını söylemişti.

Özellikle Max-Out konsepti, şirketin Chill-Out (küçük crossover), Surf-Out (tek kabinli pikap) ve Hang-Out (dört tekerlekten çekişli hatchback) içeren konsept serisinin bir parçasıdır.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.

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