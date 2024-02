Ana Sayfa » Oyun No Man’s Sky Omega Güncellemesi 19 Şubat’a Kadar Ücretsiz Olacak Oyun No Man’s Sky Omega Güncellemesi 19 Şubat’a Kadar Ücretsiz Olacak Emine Emre 10 Görüntüleme

2016 yılında piyasaya sürülen aksiyon ve uzay oyunu yeni bir güncelleme yayınladı. Omega olarak adlandırılan bu güncelleme ile oyuna yeni oynanış biçimleri ve içerikler eklendi. Büyük bir kitlesi bulunan sevilen oyun, No Man’s Sky Omega güncellemesi 19 Şubat’a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki Omega güncellemesi oyuna neler getiriyor, bakalım…

No Man’s Sky Omega Güncellemesi 19 Şubat’a Kadar Ücretsiz Oynanabilecek

No Man’s Sky İngiliz tarzı aksiyon ve macera oyunu olarak 2016 yılında yayınlanmıştır. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC gibi platformlar için piyasaya sürülen yapım oyun stüdyosu Hello Games tarafından geliştirilmiştir. Gareth Bourn’un tasarladığı No Man’s Sky, hayatta kalma oyunu, nişancı oyunu, aksiyon-macera oyunu, strateji video oyunu, çizgisellik oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Bir açık dünya oyunu olan bu yapımda oyuncu hem kendini hem de uzay gemisini geliştirebilmektedir.

No Man’s Sky şimdiye kadar pek çok güncelleme yayınlamış ve kendini bu denli yenilemesi sayesinde büyük bir kitleye sahip olmuştur. Sevilen oyunun yeni güncellemesi ise No Man’s Sky Omega olmuştur. Tıpkı diğer güncellemeler gibi Omega da pek çok yenilik içermektedir. Bu yeniliklerin yanı sıra yeni güncellemeyle gelen oyunun birkaç gün boyunca ücretsiz oynanabilecek olması, hem oyunun kendi kitlesi hem de oyunu denemek isteyen oyun severler için güzel bir avantaj olacak. Oyun 19 Şubat’a kadar PlayStation, Xbox, Switch ve PC platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak.

No Man’s Sky Omega Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Uzay temalı oyunda yeni güncelleme ile gelen özelliklerden biri gezegenlerde görev desteği verilecek olması. Bu kapsamda oyuncu gezegende bulunan uzaylılar ile iletişime geçerek ekstra görevler alabilecekler. Söz konusu görevlerin özellikleri hem gezegene hem de oyuncu karaktere uygun olarak verilecek.

No Man’s Sky Omega güncellemesi ile gelen bir diğer özellik ise oyuncu karakterin gezegendeki büyük gemilerin kontrolünü ele geçirebilmesi olacak. Oyuncu Dreadnought’ları yani düşman gemilerini çevrelemiş olan korsan filoları ele geçirip komutanın yeni sahibi olabilecek.

Omega güncellemesi kapsamında yeni oynanış biçimleri de oyuna eklenmiş durumda. Örneğin oyun artık uzay istasyonundan başlatılabilecek. Aynı zamanda oyundaki Atlas Path görev dizisi de değiştirilmiş. Bu kapsamda söz konusu görevleri tamamlayan oyuncu, Atlas Asası silahı, kask, jetpack gibi ödüller kazanabilecek.

No Man’s Sky Omega Expedition Yeni Oyuncular için Rehber Niteliğinde

No Man’s Sky Omega güncellemesinin yanı sıra geliştirici şirket bir de Omega Expedition’ı sunmuş durumda. Omega Expedition desteği de özel olarak yeni oyuncular için sunulan bir özellik. Bu özellik, yeni oyuncular için görevleri yerine getirirken bir rehber niteliğinde denilebilir. Bu görevlerin tamamlanmasıyla da birtakım ödüllerin kilitleri açılacak.

No Man’s Sky, Omega’nın güncel fiyatı indirimli olarak 30 dolar seviyelerinde. Yeni güncellemenin çıkışını kutlamak içinse 19 Şubat’a kadar oyuna ücretsiz erişim mevcut.