Nokia 110 4G ve Nokia 105 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, üst düzey akıllı telefon pazarında henüz dikkate alınması gereken bir güç olmayabilir, ancak özellikli telefonlar söz konusu olduğunda Nokia markası, yıllık milyonlarca satışla en önemli markalardan biri olarak sektörde yer edindi.

Counterpoint’in yakın tarihli bir raporu, Finli şirketin yalnızca 2021’in ilk çeyreğinde 11 milyon adet telefon sattığını gösteriyor. HMD, bu segmentteki pazar payını daha da artırmak için iki yeni özellikli telefonu duyurdu. Nokia 110 4G ve 105 4G ile tanışın.

İki telefonun en önemli özelliği, yakın zamanda piyasaya sürülen itel Magic 2 4G’de yer alan bir özellik olan 4G bağlantısının varlığı diyebiliriz. 4G telefonlar, itel’in Magic 2 4G’si gibi WiFi ve hotspot tethering özelliklerine sahip olmayabilir, ancak VoLTE üzerinden yüksek kaliteli HD Sesli arama desteği ile birlikte gelirler. Birçok operatörün 2G şebekesini aşamalı olarak kaldırmayı planladığı bir çağda, bu yeni Nokia telefonları size birkaç yıl kullanım garantisi veriyor.

Nokia 110 ve 105 ilk 2019 yılında tanıtıldı ama sadece 2G bağlantısı özellikle geliyordu. Geliştirilmiş LTE teklifinin yanı sıra modeller, tasarımlarında bazı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Bir önceki modellerden miras kalan küçük, kompakt yapıyı koruyorlar ancak form faktörü farklı. Üst ve alt yönlerde hafif bir eğrilik ile daha simetrik bir tasarım sunuyorlar.

İki model, 120 x 160 piksel çözünürlüğe sahip 1.8 inç ekrana sahip. Nokia 110 4G’de tek bir arka kamera bulunurken, 105 4G’de kamera bulunmuyor. Ayrıca her iki modelde de 3,5 mm kulaklık jakı, 32 GB’a kadar depolama genişletmeyi destekleyen bir microSD yuvası ve bir FM radyo bulunuyor. FM radyoyu kullanmak için bir kulaklık takmanız gerekmeyecek. Telefonlar ayrıca her iki modelde de üst kenarda bulunan bir LED el feneri ile birlikte geliyor.

Son olarak, iki model de her biri 1.020 mAh pil ile çalışıyor. Pil, birkaç gün beklemede kalmayı desteklerken sesli aramalar için 5 saate kadar sürebilir. Telefon 3G’de kullanılırsa bu süre uzayabiliyor ve 2G kullanımdayken pil ömrü 16 saate kadar çıkıyor. Nokia 105 4G Siyah, Mavi ve Kırmızı renklerde, Nokia 110 4G ise Siyah, Sarı ve Su renklerinde satışa sunulacak. Telefonların fiyatları henüz belirlenmedi.