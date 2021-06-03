Nokia C20 Plus 11 Haziran’da Piyasaya Sürülecek

Bugün HMD Global, Nokia C20 Plus adlı yeni bir akıllı telefonu 11 Haziran’da duyuracağını resmen doğruladı. Şirket ayrıca arka tasarımını sergilemek için telefonun bir görüntüsünü de paylaştı.

Nokia C20 Plus‘ın posteri, yuvarlak şekilli bir kamera muhafazasına ve dokulu arka kısımda bir LED flaş ünitesine sahip olduğunu gösteriyor. Çift kamera kurulumu ile donatılmış gibi görünüyor.

Cihazın sol kenarında bir SIM yuvası bulunurken, sağ kenarında bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç düğmesi yer alıyor. Üst kenarı 3,5 mm ses girişine sahip görünüyor. Arka tasarım, geçen ay ortaya çıkan sızdırılmış bir şema ile eşleşiyor.

Nokia C20 Plus’ın kısa süre önce Çin’in 3C ve TENAA sertifika sitelerinde görülen TA-1388 model numaralı Nokia telefonu olduğuna inanılıyor. Telefonun 3C listesi, 10W şarj cihazı boyunca etiketlenebilecek bir LTE cihazı olduğunu ortaya çıkardı.

C20 Plus’ın Geekbench görünümü, 3 GB RAM ve Android 11 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Liste ayrıca, 1.20GHz hızında çalışan dört çekirdeğe ve 1.60GHz hızında çalışan diğer dört çekirdeğe sahip bir Unisoc yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya koydu.

Geçen ay Nokia C20 Plus’ın 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Cihazın adı, Nisan ayında duyurulan Nokia C20’nin yükseltilmiş bir versiyonu olarak geleceğini gösteriyor.