Nokia C20 Plus, Geekbench’te Görüntülendi!

HMD Global’in Nokia C20 Plus adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu telefon, bazı temel özelliklerini ortaya çıkarmak için Geekbench kıyaslama platformunu ziyaret etti.

Finlandiyalı firma geçen ay Nokia G10, Nokia G20, Nokia C10 ve Nokia C20 gibi bir dizi Nokia telefonu duyurmuştu. Nokia C20 Plus ismi C20’nin daha iyi bir versiyonu olacağını öne sürüyor. Nokia C20 Plus’ın Geekbench 5 listesine gelince, telefonun 3 GB RAM‘e sahip olduğu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığı ortaya çıkıyor.

Yonga setinin tam adı Geekbench listesinde belirtilmiyor. Sadece dört çekirdekli 1.20GHz‘de ve diğer dört çekirdekli 1.60GHz‘de çalışan bir Unisoc işlemciye sahip olduğunu belirtiyor. Telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 126 ve 476 puan aldı. Görünüşe göre telefon, Nokia C20’yi Unisoc SC9863A yonga seti ile donatılacak.

Daha fazla RAM özelliğine sahip olmasının yanı sıra, Nokia C20 Plus’ın C20’den daha büyük bir bataryayla gelmesi bekleniyor. Son zamanlarda yapılan bir haber, C20 Plus’ın 5.000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağını iddia ederken, C20’nin 3.000mAh bataryasına işaret etti. Ayrıca Plus sürümünün çift arka kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık, C20’nin tek bir 5 megapiksel arka kamerası var.