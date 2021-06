Nokia C20 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, Nokia C20 Plus adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, Nisan ayında küresel pazarlarda duyurulan Nokia C20 giriş seviyesi telefonun güncellenmiş bir versiyonu olarak satışa sunuldu. C20 Plus, Android 11 Go ile çalışıyır ve C20’ye kıyasla daha büyük bir pil ve daha fazla kamera vaat ediyor. Finli firma, C20 Plus’ın yanı sıra BH-205 TWS Bluetooth kulaklığı ve SP-101 taşınabilir Bluetooth hoparlörü de tanıttı.

Nokia C20 Plus

Nokia C20 Plus, 20:9 en boy oranı sunan 6,5 inç HD+ ekrana sahip polikarbonat gövdeli bir telefon olarak geliyor. Önde 5 megapiksel, arka kamera kurulumunda ise 8 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Unisoc SC9863A sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM, cihaza güç sağlıyor. Android 11 Go sürümü ve 32 GB yerel depolama ile yüklenmiş olarak geliyor. Daha fazla depolama için 256 GB’a kadar microSD kartı destekliyor.

Cihaz, yalnızca 10W şarj cihazı ve 4.950mAh pil ile destekleniyor. Parmak izi tarayıcısı olmamasına rağmen, yüz kilidi açma desteği taşıyor. Bu telefonda bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Öte yandan Nokia BH-205 TWS Bluetooth kulaklık, doğal bir İskandinav tasarımına sahip. Özellikleri arasında büyük boyutlu dinamik sürücüler, Bluetooth 5.0 çift kulaklı eşzamanlı iletim, 36 saate kadar pil ömrü ve dokunmatik kontroller bulunuyor. Kutup Mavisi ve Kömür Siyahı renklerle geliyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 109 dolar olarak belirlendi.