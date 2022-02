Nokia C21 ve Nokia C21 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Nokia markalı akıllı telefonları piyasaya süren Finlandiya merkezli şirket HMD Global; markanın bütçe odaklı C serisinde; Nokia C21 ve Nokia C21 Plus adlı iki yeni cihazı duyurdu. Mart ayında resmen satışa çıkacak modellerden Nokia C21 83 sterlin; Nokia C21 Plus ise 100 sterlin fiyat etiketine sahip.

Nokia C21 Plus

İlk olarak Nokia C21 Plus; şirketin şu ana kadar C serisinde sunduklarına kıyasla oldukça lüks bir akıllı telefon. Suya ve toza dayanıklılık için IP52 derecesine sahip metal bir gövde de vaat ediyor.

1600 x 720 piksel ekran çözünürlüğü ve 20:9 en boy oranı sunan; 6,5 inç HD+ ekrana sahip. Cihaz, PowerVR GE8322 GPU ile gelen Unisoc SC9863A sekiz çekirdekli işlemci desteğiyle geliyor.

Cihaz üç bellek seçeneğine sahip: 2GB RAM, 3GB RAM ve 4GB RAM ile birlikte iki dahili depolama. Ayrıca 32GB veya 64GB depolama seçeneği de vaat ediyor. Depolama kapasitesini genişletmek için bir microSD kart yuvası da var.

Kamera bölümünde, arkada 13 megapiksel ana sensör ve LED flaşlı 2 megapiksel derinlik sensörü içeren; çift kamera kurulumu var. Bu arada ön tarafta ise, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için; 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Akıllı telefon, kutusundan çıktığı haliyle Android 11 Go Edition işletim sistemini çalıştırıyor ve şirket; iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sunacağına söz verdi. Ayrıca telefonda ilginç bir şekilde, iki pil seçeneği var: 5.050mAh ve 4.000mAh pil.

Nokia C21

Öte yandan Nokia C21, 1600 x 720 piksel ekran çözünürlüğü ile aynı 6.5 inç HD+ 20:9 ekrana sahip. Ayrıca metal bir çerçeveye sahip ancak şirket IP derecesini biraz düşürdü. Telefon Unisoc SC9863A işlemci desteğine sahip; ancak bellek seçenekleri 2GB RAM veya 3GB RAM ve 32GB veya 64GB dahili depolama ile sınırlı. Ayrıca depolama kapasitesini genişletmek için bir microSD kart yuvasına da sahip.

Telefonun arka tarafında 8 megapiksel kamera sensörü ve ön tarafında 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. İki yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alma vaadiyle Android 11 Go Edition işletim sistemini çalıştırıyor ve cihazda 3.000 mAh pil var.

Ayrıca bkz: Nokia C2 2nd Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri