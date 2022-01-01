Nokia G50 Android 12 Güncellemesini Alıyor

Nokia G50, bu yılın başlarında Nokia G10 ile birlikte geldi. Cihaz Nokia G20‘nin halefi olarak piyasaya çıktı. Bütçe odaklı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 480 yonga setinden aldı. 6.82 inç LCD panele sahip cihaz, 4GB RAM bulunduruyor. İşletim sistemi tarafında da Android 11 ile kullanıcı karşısına çıkmıştı.

HMD Global kısa süre önce Nokia X10 ve X20 için Android 12 güncellemesini yayınladı ve şimdi Android’in en son sürümünün tadına bakan Nokia G50 oldu.

HMD, bunu yazarken Android 12‘nin kullanıma sunulacağını resmi olarak açıklamadı, bu nedenle güncellemeyi ilk dalgada hangi ülkelerin alacağını bilmiyoruz. Bununla birlikte, birden fazla rapor, Nokia G50‘nin Finlandiya’da ve bazı Avrupa ülkelerinde Android 12 aldığını ortaya koyuyor.

Nokia G50, Android 12 ile yeni özelliklere kavuşuyor;

Nokia G50’nin Android 12 güncellemesi 2.09 GB’lık bir indirme gerektiriyor. V2.160 sürüm numarasına sahiptir ve Kasım 2021 Android güvenlik yaması birlikte geleceği biliniyor.

Nokia‘nın her zaman olduğu gibi güncellemeleri aşamalı olarak yayınlaması beklentiler dahilinde yer aldı. İlk olarak küçük bir kullanıcı kümesi güncellemeyi alıyor. Ardından da onu alan kullanıcı sayısı sürekli artış göstererek en sonunda herkese ulaşacaktır.

Henüz resmi bir duyuru olmadığı için güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi yok. Ancak şirketin Nokia X10‘da olduğu gibi işlemi birden fazla dalgaya böleceği belirtiliyor. Cihaz sahiplerinin, güncellemenin gelip gelmediğini telefonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.

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