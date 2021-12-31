Samsung Galaxy A22 İnceleme

Samsung Galaxy A22 modeli Samsung severlerinin beklediği bir modeldi normalde Haziran ayında duyurulan cihazdı.

Galaxy A22 LTE, hızlı 90Hz AMOLED ekran, çok yönlü dört kamera kurulumu ve büyük 5.000 mAh pil gibi avantajları olan bir bütçe telefonu. Bu, bazı yüksek numaralı kardeşleriyle aynı düzeyde olmasa bile sağlam bir temeldir.

Samsung, özellikle Mart ayında “Muhteşem herkes için” kampanyasının başlamasından ve Galaxy A52 , A52 5G ve A72‘nin piyasaya sürülmesinden ve Galaxy’nin piyasaya sürülmesinden bu yana, yayılan Galaxy A cihaz ailesine büyük yatırım yapıyor. A32 ondan biraz önce. Galaxy A22, sıralamada biraz daha aşağıda yer alıyor ancak yine de Galaxy A takma adıyla gelen birçok “damlama” avantajına sahip.

Samsung Galaxy A22 özellikleri:

Gövde: 159,3×73.6×8.4mm, 186g; Ön cam, plastik çerçeve, plastik arka.

159,3×73.6×8.4mm, 186g; Ön cam, plastik çerçeve, plastik arka. Ekran: 6.40″ Süper AMOLED, 90Hz, 600 nit, 720x1600px çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 274ppi.

6.40″ Süper AMOLED, 90Hz, 600 nit, 720x1600px çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 274ppi. Yonga seti: Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.0 GHz Cortex-A75 ve 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2.

Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm): Sekiz çekirdekli (2×2.0 GHz Cortex-A75 ve 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2. Bellek: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM; eMMC 5.1; microSDXC (özel yuva).

64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM; eMMC 5.1; microSDXC (özel yuva). İşletim Sistemi/Yazılım: Android 11, One UI Core 3.1.

Android 11, One UI Core 3.1. Arka kamera: Geniş (ana) : 48 MP, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS; Ultra geniş açı : 8 MP, f/2.2, 123 derece, 1/4.0″, 1.12µm; Makro : 2 MP, f/2.4; Derinlik : 2 MP, f/2.4.

Geniş (ana) : 48 MP, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS; Ultra geniş açı : 8 MP, f/2.2, 123 derece, 1/4.0″, 1.12µm; Makro : 2 MP, f/2.4; Derinlik : 2 MP, f/2.4. Ön kamera: 13 MP, f/2.2, (geniş), 1/3.1″, 1.12µm.

13 MP, f/2.2, (geniş), 1/3.1″, 1.12µm. Video yakalama: Arka kamera : 1080p@30fps; Ön kamera : 1080p@30fps.

Arka kamera : 1080p@30fps; Ön kamera : 1080p@30fps. Pil: 5000mAh; Hızlı şarj 15W.

5000mAh; Hızlı şarj 15W. Çeşitli: Parmak izi okuyucu (yana monteli); FM radyo; 3,5 mm jak; NFC; Sanal yakınlık algılama.

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