Nokia X10 Android 12 Güncellemesi

Geçmiş dönemlerin en önemli telefon üreticilerinden olan Nokia, yeni düzene ayak uydurmak için akıllı telefon piyasasına yönelik yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında duyurduğu X10 ve X20 modelleri için Android 12 güncellemesi yapmayı planlıyor.

Gelmesi planlanan Android 12 güncellemesi, hemen her kullanıcıya sunulmayacak. Gelecek olan güncelleme, var olan 35 ülkeye parça parça gelecek. Ayrıca gelecek olan güncelleme ile beraber bir takım güvenlik yenilikleri de gelecek. Tüm bu gelecek güncellemeleri 26 Aralık tarihine kadar tüm kullanıcılar sahip olacak.

26 Aralık tarihine kadar Arnavutluk, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İzlanda, İran, Irak, İtalya, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Moldova, Karadağ, Hollanda, Norveç, Umman, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsveç ve BAE ülkelerine bu güncelleme gelecek.

Diğer ülkeler için bu güncelleme tarihi henüz belirtilmedi. Nokia, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, akıllı telefon piyasasına sağlam temeller oluşturuyor.

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