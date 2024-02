Ana Sayfa » Oyun Nordcurrent PC ve Konsol Oyunları Alanında Bir Adım Daha İlerledi Oyun Nordcurrent PC ve Konsol Oyunları Alanında Bir Adım Daha İlerledi Emine Emre 9 Görüntüleme

2002 yılında kurulmuş olan video oyun geliştiricisi şirket Nordcurrent, PC ve konsol oyunları alanında ilerlemeye devam ediyor. Cinemaware’ın oyun katalogunu satın aldığı duyurulan şirket, PC ve konsol oyunları sektöründe adından söz ettirmek ve ön plana çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1980’li yılların sevilen yapımlarından The King of Chicago, Wings gibi klasikler artık Nordcurrent’e ait olacak.

Nordcurrent PC ve Konsol Oyunları Alanında İlerlemeye Devam Ediyor

Kuruluş yeri ve merkezi Vilnius, Litvanya olan video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Nordcurrent’in Vilnius, Odesa ve Dnipro’da (Ukrayna) olmak üzere üç adet oyun geliştirme stüdyosu bulunmaktadır. Şirket; telefon, tablet ve PC için oyun geliştirmektedir. Nordcurrent, genellikle kullanıcıya ücretsiz sunulan günlük oyunlar geliştirmekte ve yayınlamaktadır. Bununla birlikte şirket, birtakım strateji değişiklikleri ile yoluna devam etmektedir.

PC ve konsol oyunları alanında ilerlemek isteyen şirket stratejisini bu yönde geliştirmiştir. Bu kapsamda şirketin yeni hamlesi ise Cinemaware’ın oyun kataloğunu satın almak olmuştur. Cinemaware’ın oyun katalogu daha önce Starbreeze Entertainment’ta idi ve Nordcurrent bu şirket ile satın alma anlaşması yaptı. Starbreeze ise 2016 yılında Cinemaware‘dan ilgili oyunların haklarını satın almıştı.

Bahse konu anlaşma neticesinde 1980’li yılların popüler klasik yapımlarından olan The King of Chicago, Wings, S.D.I ve Defender of the Crown gibi oyunlar Nordcurrent şirketinin portföyüne dahil oldu. Nordcurrent, Starbreeze’den bu oyunların haklarını satın alarak PC ve konsol oyunları sektöründe etkili bir hamle yapmış oldu.

Yeniden Düzenlenecek İlk Oyun Defender of the Crown Olacak

Nordcurrent CEO’su Victoria Trofimova yaptıkları satın alım anlaşması hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre evvel PC oyunları yayıncılığı bölümü kurduklarını aktaran Trofimova, PC ve konsol oyunları alanında stratejik olarak büyüme hedefleri olduğundan bahsetti. Cinemaware’ın katalogunun satın alınmasının bu kapsamda önemli bir başarı olduğunu dile getiren Nordcurrent CEO’su, portföylerine bu kıymetli yapımları eklemekten mutluluk duyduklarını aktardı.

1980’li yılların efsane oyunlarını PC ve konsollar için yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini aktaran Victoria Trofimova, oyunculara, modernize edilmiş oyunlarla nostalji yaşatmayı hedeflediklerini deklare etti. Bu kapsamda ilk olarak Defender of the Crown üzerinde çalışacaklarını söyleyen CEO, henüz net bilgilerin az olduğunu; oyunun konsepti ve stilleri üzerinde çalışıldığını aktardı. Trofimova, yeniden düzenlemelerde oyunun otantik görünmesine ve de o hissi vermesine ekseriyetle dikkat edeceklerini vurguladı.

Nordcurrent’in PC ve konsol yayıncılığında ilerlemesi için henüz bir ortaklık söz konusu olmasa da ilerleyen proseste iş birliklerine açık olduklarını belirten Victoria Trofimova, hali hazırda var olan projeleri ile yeni satın alınan oyunlar arasında crossover iş birlikleri yapmayı planladıklarını aktardı.