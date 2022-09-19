Nothing OS 1.1.4 Güncellemesi Nihayet Geldi – İşte Yenilikler

Bu yıl Temmuz ayında piyasaya çıkmasından sonra, Nothing Phone (1), hataları düzelten ve kullanıcı deneyimini geliştiren yazılım güncellemelerini sürekli olarak aldı. Şirket, hata düzeltmeleri, sistem iyileştirmeleri ve daha fazlasıyla birlikte gelen başka bir güncelleme de başlattı.

En son güncelleme, Nothing OS 1.1.4 sürümü ve Eylül Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor. Genel olarak, kamera iyileştirmeleri ve sistem iyileştirmeleri taşıyor ve birkaç yeni özellik içeriyor. Bu özelliklerden biri de, ilk günden beri bir seçenek olması gereken 3 düğmeli gezinme çubuğunu çevirme seçeneği diyebiliriz.

Ayrıca bkz: Nothing Phone 1 İnceleme

Yeni Özellikler

• 3 düğmeli gezinme çubuğunu çevirmek için yeni seçenek.

• Hızlı Ayarlar ve Ayarlar’da hareket kontrollerini özelleştirme ve Gürültü Engelleme modları arasında geçiş yapma.

• LHDC yüksek tanımlı ses desteği

Kamera İyileştirmeleri

• Kamera uygulamasına Nothing temalı filigran eklemek için yeni seçenek.

• Gelişmiş ultra geniş kamera renk kalibrasyonu ve ana ve ultra geniş sensörler arasında artırılmış renk tutarlılığı.

• Hareketli nesneleri çekerken gelişmiş kararlılık için yeni hareket algılama algoritması eklendi.

• Ultra geniş modda HDR kullanırken artan çekim hızı.

Sistem İyileştirmeleri

• Eylül Güvenlik Yaması’na güncellendi.

• Always On Display ve diğer kullanım durumları için azaltılmış pil tüketimi.

• Geliştirilmiş termal performans.

• Sistem güncellemeleri için yeni kullanıcı arayüzü.

• Geliştirilmiş Yüz Kilidi Algoritması.

Hata Düzeltmeleri

• Belirli operatörler için sabit ağ sorunları.

• Gelen aramaların Bilinmeyen Kişi olarak görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

• Sabit HDFC Bank uygulaması parmak izi sorunu.

• Genel hata düzeltmeleri.

Güncelleme 136MB boyutunda. OTA güncelleme bildiriminin önümüzdeki günlerde tüm cihazlara gelecek.