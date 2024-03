İngiliz teknoloji şirketi Nothing, son zamanlarda akıllı telefon pazarının en çok konuşulan aktörlerinden biri oldu. Markanın hem tasarımı hem de özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken telefonu Nothing Phone (2a) sonunda piyasaya sürüldü ve muhteşem bir çıkış yaptı. Uzun zamandır merakla beklenen Nothing Phone (2a) satış rakamları şirketin yüzünü güldürdü ve ilk bir saatte 60 bin adet satıldı. İşte detaylar…

Nothing Phone (2a) Satış Rakamları Şirketin Yüzünü Güldürdü

Akıllı telefon pazarında hızla yükselişini sürdüren marka Nothing, yeni tanıttığı ve piyasaya sürdüğü telefonu ile oldukça ilgi çekti. Uzun zamandır hakkında çıkan sızıntılarla gündemden düşmeyen ve merakla beklenen Nothing Phone (2a) sonunda çıktı. 12 Mart’ta Türkiye pazarında da piyasaya sürülen cihaz, yüksek sayıdaki siparişi ile büyük bir başarıya imza attı. Üretici firma Nothing, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımla Nothing Phone 2a’nın dakikada 1000 adet sipariş aldığını duyurdu. Bahse konu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

What an entrance for Phone (2a)! Just 1 hour in and already sold over 60,000 units. pic.twitter.com/QMA8LYpuyo — Nothing (@nothing) March 12, 2024

Nothing, yukarıdaki paylaşımın ardından insanların Nothing phone 2a’ya olan ilgilerini anlatan paylaşımlar yapmaya devam etti. Marka, üçüncü akıllı telefonu ile gördüğü ilgiden oldukça memnun. Peki yksek satış rakamlarına ulaşan Nothing Phone (2a) özellikleri nasıl, inceleyelim…

Nothing Phone (2a) Özellikleri

Güçlü bir işlemciye sahip olan Nothing Phone (2a) MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setini barındırmakta. 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olan popüler cihaz 1084 x 2412 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunmakta. Ayrıca ekranın tepe parlaklık değeri ise 1300 nit. Nothing Phone (2a) kamera kısmında ise 32 Megapiksel selfie kamerası, ana kamera adası kısmında ise 2 sensörü bulunuyor. Bu kapsamda ise 50 MP ana kamera ise 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Nothing Phone (2a) Fiyatı Ne Kadar?

Üst segment özelliklere sahip olan ve tasarımıyla göz dolduran Nothing Phone (2a) fiyatı RAM ve depolama alanı büyüklüklerine göre farklılık gösteriyor. Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı aşağıdaki gibi listelenebilir: