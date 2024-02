Eski OnePlus kurucu ortaklarından Carl Pei‘nin şirketi olan İngiltere menşeli Nothing, Nothing Phone (1) akabinde Nothing Phone (2) cihazlarını çıkarmıştı ve şimdi de Nothing Phone (2a) telefonunu piyasaya sürecek. Telefon özellikleri hakkında daha evvel birtakım sızıntılar ortaya çıkmıştı ancak şimdi şirket bir video yayınlayarak Nothing Phone (2a) tanıtım tarihini açıkladı. Nothing Phone (2a) tanıtımı 5 Mart’ta yapılacak.

Nothing Phone 2a Tanıtımı 5 Mart’ta Gerçekleşiyor

Telefon pazarında kendine yer bulan, ışıklı tasarımı ile oldukça beğenilen telefonları piyasaya süren Nothing yeni telefonu ile yoluna emin adımlara devam ediyor. İlk iki telefonunu yani Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2’yi orta ve üst segmente göre tasarlayan şirketin yeni tanıtılacak olan telefonu daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Nothing, Youtube’dan yayınladığı video ile telefonun tanıtımının 5 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Videoda cihazın özelliklerine dair herhangi bir detay bulunmuyor. Tüm özelliklerinin 5 Mart tarihinde kullanıcıyla paylaşılacağı bilinmekte. Nothing’in Youtube’dan yaptığı “Neden Phone (2a)” paylaşımı ise şu şekilde:

Nothing Phone (2a) uzun zamandır geliştirme sürecinde ve bu süreç zarfında telefonun pek çok özelliği sızdırıldı. Elbette resmi olarak 5 Mart’ta cihazın özellikleri açıklanacak ancak bilinen özelliklerinden bahsedelim…

Nothing Phone (2a) Özellikleri

Markanın diğer telefonlarına nazaran daha uygun fiyatlı olması beklenen Nothing Phone 2a’nın MediaTek’in orta sınıf modeli Dimensity 7200 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Dimensty 7200 işlemcisi, 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 ile 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510 barındırıyor. Bahse konu işlemci Mali-G610 GPU’yu kullanmakta. Tasarım kısmında ise cihazın siyah ve beyaz olacak şekilde 2 renk seçeneği ile kullanıcıya sunulacağı bilinmektedir.

Tasarımı ile fark yaratan Nothing Phone (2a) beklenen özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7″ FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

RAM ve depolama: 8 GB RAM ve 128 GB depolama/ 12 GB RAM ve 256 GB depolama

Ana kamera: 50 Megapiksel Samsung GN9+ 50 MP JN1 arka kamera

Ön kamera: 32 MP Sony IMX615 ön kamera

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5

Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif

Renk seçenekleri: Siyah ve Beyaz

Nothing Phone (2a) Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Nothing Phone (2a) fiyatı RAM ve depolama alanının büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Nothing Phone 2a fiyatı 440 dolar civarında; 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan cihazın ise 550 dolar civarında olması beklenmektedir.