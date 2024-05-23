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Akıllı Telefon

Nothing Phone 3’ün İlk Görüntüleri Çıktı!

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
23 Mayıs 2024
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Nothing’in amiral gemisi telefonu Temmuz ayında piyasaya çıkacak. Serinin ilk iki telefonu geçtiğimiz yıllar satışa çıkmıştı. Dolayısıyle Nothing Phone 3‘te merakla bekleniyor. Bu, markanın bir sonraki büyük ürün duyurusu olacak. Nothing Phone (3) hakkındaki bilgiler henüz internette çıkmasa da bir kaynak, X’te önemli bir ayrıntıyı gösteren bir görsel paylaştı.

Kaynak, Nothing OS’de yeniden tasarlanan hızlı ayarlar ve bildirim panelinin bir görüntüsünü paylaştı. Bu yılın sonlarında Nothing OS 3’e dahil edilmesi bekleniyor. Ana içeriğe dönersek, yeniden tasarım cihazın maketinde gösteriliyor. İlk bakışta tasarım pek farklı görünmüyor ve tıpkı Nothing Phone (2) ve Phone (1) gibi görünüyor.

Model cihazın sağ çerçeve üzerinde, güç tuşunun hemen altında yeni bir ek düğmeye sahip olduğunu gösteriyor. Küçük ve bir eylem düğmesi, bir uyarı kaydırıcısı veya özel bir kamera deklanşör düğmesi olabilir. Eylem düğmesi iPhone 15 Pro modellerinde bulunurken, OnePlus telefonlarda uyarı kaydırıcısı öne çıkıyor. Daha yakından bakıldığında, güç ve ses seviyesi tuşlarının da cihazda daha yüksek konumlandırıldığı fark ediliyor.

Yeni fiziksel düğmeyle ilgili spekülasyonlar, bu düğmenin yakında çıkacak olan Nothing Phone’da (3) bulunabileceğine işaret ediyor. Modeldeki cihaz, metal bir çerçeve, ortaya hizalanmış bir delikli kesim ve minimal ekran çerçeveleriyle görülüyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.

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