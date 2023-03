Nothing’in Yeni Kulaklıkları 22 Mart’ta Piyasaya Çıkacak

Nothing, 2021’in başlarında ilk ürünü olan Nothing Ear’ı (1) piyasaya sürdü. Kulaklıkların benzersiz görünüşü ise birçok övgü topladı. Şimdi şirket, ikinci nesil TWS kulaklıkları Nothing Ear’u (2) bu ayın sonlarında piyasaya süreceğini doğruladı.

Şirket, yeni kulaklıkların resmi görünümünü veya herhangi bir özelliğini açıklamadı, ancak poster, kulaklıkların kasasının küçük bir kısmının gösteriyor. Nothing 2 kulaklığın önceki modele kıyasla daha iyi bir ses deneyimi vaat etmesi bekleniyor.

Nothing’in burada burada birkaç değişiklikle aynı formülü izlemeyi planlamadığını gösteriyor. Ear (1)’e benzer şekilde, yeni Ear (2) kulaklıklar ve bunların şarj kutusu da şeffaf bir tasarıma sahip olacak.

Ancak gürültü önleyici mikrofonun yerleşiminde ufak bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Daha önce kulaklıkların tepesindeydi ama şimdi gövdeye taşındı. Tasarım aynı kalabilir ancak Nothing Ear (2) bazı yeni özellikler getirebilir. Kulaklıkların, kullanıcıların gürültü engelleme seviyesini rahatlıklarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir kişiselleştirilmiş ANC modu ile geldiği de ortaya çıktı.