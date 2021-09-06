Nubia Red Magic 6S Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beklenen gün geldi. Nubia Red Magic 6S Pro bugün nihayet görücüye çıktı. Red Magic 6 serisine eklenen yeni telefon çok daha iyi bir performans vaat ediyor. Gelin bu oyun canavarını birlikte inceleyelim.

Red Magic 6S Pro

6S Pro, Red Magic 6 Pro‘da kullanılan orijinal işlemciyle 2.84 GHz’den Cortex-X1 tabanlı ana CPU çekirdeğini 2.995 GHz’e çıkaran Snapdragon 888+ işlemci tarafından destekleniyor.

Telefonu soğuk tutmak amacıyla Red Magic, ICE 7.0 soğutma sistemini geliştirdi. 6 Pro’da kullanılan 6.0 sürümüyle karşılaştırıldığında, bu sürüm Faz Değiştirme Malzemeleri (PCM) de vaat ediyor. Bir tür ısı pili gibi olan bu malzemeler ısıyı üretildiği gibi depoluyor ve daha sonra yavaşça serbest bırakıyor.

Uzun vadeli termal yönetim için, 6 Pro’da olduğu gibi 20.000 rpm’de dönen aktif soğutma fanı var. Önceki 18.000 rpm fanlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek hız hava hacmini %30 ve hava basıncını %35 artırıyor. Daha yüksek devirden gelen ses, gürültüyü %40 oranında azaltan metal bir kapakla tamamlanıyor.

Orijinal 6 serisi, özel bir sürüm olarak şeffaf bir Red Magic 6 Pro’ya sahipti. 6S Pro ile standart modelde şeffaf arka kısım mevcuttu (ancak bellek seçimine bağlıydı). Ve şeffaf olanı alırsanız, soğutma fanı dört RGB LED ışığına sahip olduğunu görecektir. Bu şeffaf renk seçeneğine “Hayalet” deniyor.

Red Magic 6S Pro, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç AMOLED ekrana sahip. %100 DCI-P3 kapsama alanına sahip 8 bitlik bir panelden oluşuyor. 700 nit parlaklıkta zirveyi bulan telefon, titreşimsiz çalışma için DC karartmayı destekliyor. Gorilla Glass tarafından korunuyor.

Daha önce olduğu gibi, panel 165 Hz yenileme hızına sahip (120, 90 ve 60 Hz modlarıyla). Yeni olan, çoklu parmak dokunuşlu örnekleme hızının 720 Hz olmasından kaynaklanıyor. S-modeli, 450 Hz dokunmatik örnekleme hızında (400 Hz’den yukarı) çalışan iki düğme taşıyor, bunların tepki süresi 2,2 ms olarak belirtiyor.

Telefon şu anda Real Racing 3, Dead Trigger 2 ve Vainglory 165 Hz modunu destekliyor. Fortnite, Genshin Impact ve LoL: Wild Rift de oyun tetikleyicilerini doğal olarak destekliyor (diğer oyunlar için RM araçlarını kullanarak özel eylemler ayarlayabilirsiniz).

Ekranla ilgili bir başka ilginç gelişme de ekran altı parmak izi okuyucunun artık kalp atış hızını algılaması diyebiliriz. Hayır, bu sağlık uygulaması için değil, bunun yerine bir güvenlik özelliği için sensörü kandırmayı çok daha zor hale getiriyor. Ve 100 ms’lik tepki süresiyle ışık hızında olarak belirtiliyor.

Snapdragon 888+ işlemci, hareket halindeyken akış için 7,5 Gb/sn’ye kadar indirme bağlantısı ve 3,0 Gb/sn yukarı bağlantı ile 5G bağlantısını ve daha az kalabalık olan 6 GHz bandında 3,5 Gb/sn’ye kadar iletim sağlayan Wi-Fi 6E’yi de yönetiyor.

Red Magic 6S Pro, 66W şarj desteğine sahip uluslararası model ise 5.050 mAh batarya sunuyor. Yine de, yalnızca 30W şarj cihazıyla birlikte gönderildiğini belirtelim.

Çin’de ise telefonda 120W şarj destekli 4.500 mAh pil bulunuyor. Bununla birlikte, küresel birimler 66W’a kadar hızlı şarj ile 5.050 mAh pile sahip. Şarj Ayırma modu, pili şarj etmeden gücü takmanıza olanak tanıyor (bu, üretilen ısıyı azaltıyor).

Telefonun diğer özellikleri Red Magic 6 Pro modeliyle aynı. Arkada 64 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş modül ve derinlik sensörü var. Öndeki kamera ise 8 MP sensöre sahip. Telefon, Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0 ile birlikte geliyor. Cyborg Black renk seçeneğine sahip telefon 599 – 729 dolar fiyat etiketine sahip.